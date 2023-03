Freilich vraagt dringende hoorzitting Bpost na nieuwe onthullingen

Michael Freilich, federaal parlementslid voor N-VA, wil dat de voorzitster van Bpost, Audrey Hanard zich in het parlement komt verantwoorden. Hanard zou zelf op de hoogte geweest zijn dat de krantenconcessie fout zat.

Freilich vraagt een dringende hoorzitting in het parlement met zowel Audrey Hanard, de voorzitster van de raad van bestuur van Bpost, als met Jean Muls, de vroegere ceo van de Belgische tak, Bpost België. Muls schrijft in een brief aan de raad van bestuur van Bpost dat Hanard al drie maanden voor de start van de interne audit bij Bpost wist dat het mogelijk fout zat met de aanbesteding voor de nieuwe krantenconcessie.

Muls zegt in de brief aan de raad van bestuur, waar De Tijd en L’Echo melding van maken, dat hij haar al op 24 maart 2022 inlichtte van de mogelijke collusie tussen de overheid en medewerkers van Bpost. Daarbij zouden ongeoorloofde afspraken gemaakt zijn over de levering van kranten door het postbedrijf. Diezelfde dag nog stuurde Hanard een whatsapp naar Muls. ‘Wat je me vanmorgen vertelde, begint nu pas door te dringen. Mijn beurt om een ??paar onrustige nachten te beleven.’

Volgens Muls wist Hanard toen al wat er aan de hand was. In zijn brief hekelt hij ook dat Hanard nadien in de pers liet verstaan dat ze pas in juni 2022 een ‘vage mondeling boodschap’ van hem kreeg over de mogelijke onregelmatigheden. Bij Bpost zelf ging de zaak pas in oktober aan het rollen nadat Michael Freilich (N-VA) uitbracht dat er bij Bpost mogelijk een ‘cover-up’ bezig was in verband met mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie.

• Postbaas Tirez struikelt over krantenconcessie

Hanard heeft in dit dossier het ontslag geëist en gekregen van de ceo van Bpost Group, Dirk Tirez. Ze verweet hem dat hij meer wist. Maar nu zou Hanard dus zelf ook meer geweten hebben. Freilich wil dat zowel Hanard als Muls in een dringende hoorzitting in het parlement tekst en uitleg komen geven. ‘Hanard zal een goede uitleg moeten hebben, anders kan ze niet aanblijven’, zegt hij.

Bpost zegt dan weer dat Muls zelf tekortschoot toen hij van zijn directe medewerker die het dossier behandelde te horen kreeg dat er mogelijk sprake was van verboden marktafspraken om de markt inzake krantenbedeling te verdelen.