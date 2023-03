Vroedvrouw Stéphanie De Clerck bracht in een veldhospitaal in Turkije baby’s ter wereld

Een eerste groep hulpverleners van B-Fast is terug uit Turkije. Vroedvrouw Stéphanie De Clerck (32) zorgde in het Belgische veldhospitaal in Kirikhan voor het nieuwe leven na de ravage. ‘Een pasgeborene en haar moeder terugsturen naar een huis dat er niet meer staat, dat is hard. Maar ik kon dat ook niet oplossen.’

‘Het is een beetje een zwart gat.’ Stéphanie De Clerck is zondagavond geland. Intussen is ze alweer aan de slag in het AZ Zeno in Knokke-Heist, maar het werk van de voorbije weken zindert nog na. Het ...