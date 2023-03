Kritiek op brugpensioen-regeling van ACV-voorzitter Marc Leemans: ‘Sociale fraude’

Er komt kritiek op de ontslagregeling voor ACV-voorzitter Marc Leemans. Volgens N-VA is er sprake van ‘sociale fraude’.

Dinsdag liet Marc Leemans weten dat hij op 1 januari 2024 stopt als voorzitter van ACV. Zondag wordt Leemans 62 jaar. Vanaf 2024 stapt hij in een SWT-regeling, vroeger bekend als brugpensioen.

Een SWT-regeling heeft weinig te maken met pensioen, maar is eigenlijk een soort werkloosheidsuitkering, legt Jan Vantournhout van SD Worx uit in het Radio 1-programma De Ochtend. Om op de uitkering te kunnen rekenen, moet je dus ontslagen worden. Het is volgens hem een praktijk die wel vaker voorkomt, wanneer werkgever en werknemer het eens zijn dat de loopbaan stilaan ten einde loopt.

Kritiek

Het nieuws lokt felle forse kritiek uit bij N-VA en Open VLD. ‘Te zot voor woorden’, zegt Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA). Zijn partijgenoot Axel Ronse gaat een stap verder. Het Vlaams Parlementslid vindt dat ACV sociale fraude pleegt, waardoor de positie van de vakbond als bestuurder van de VDAB onhoudbaar is geworden. ‘Wat ACV net deed is een majeur probleem, en verdient een zeer grondig debat in het Vlaams Parlement. Dit is een kaakslag in het gezicht van al wie vandaag werkt of onderneemt, want hun loon wordt gebruikt om dat soort uitkeringen te betalen en in dit geval is duidelijk sprake van sociale fraude.’

Ook de Vlaamse liberalen sparen hun kritiek niet. ‘De sociale zekerheid dient voor mensen die het ongeluk hebben hun job te verliezen en onvrijwillig werkloos worden. Vrijwillig jezelf van een uitkering bedienen en dat normaal vinden, toont helaas hoe sommige vakbonden ons welvaartsmodel bedreigen. Dit kan niet meer’, zegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op Twitter.

‘Wanneer je denkt dat vakbonden niet dieper kunnen vallen, gebeurt dit. Kan je nog meer misbruik maken van ons sociaal systeem?’, vult Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde aan.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi noemt de regeling van Leemans ‘totaal onverantwoord’ en ‘wraakroepend’. ‘Als sociale partner moet je het goede voorbeeld geven. Reden te meer om het brugpensioen af te schaffen.’

Vertrek

Over het waarom van Leemans’ vertrek, wil het ACV niets kwijt. Maar twaalf jaar voorzitter zijn van een grote vakbond zoals het ACV kruipt in de kleren, is te horen in de wandelgangen van de vakbond. De afgelopen jaren kampte Leemans naar verluidt ook met gezondheidsproblemen.