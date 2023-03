Frisse en zonovergoten woensdag

Woensdag is de zon volop van de partij. Het kwik schommelt tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in Vlaanderen. Dit bij een matige noordoostenwind, zo meldt het KMI.

Ook in de loop van de avond en nacht blijft het helder. Het koelt wel flink af bij minima van -3 graden in het centrum tot -8 graden in de Ardense valleien.

Donderdag wordt opnieuw zonovergoten. Het kan ‘s ochtends nog vriezen, maar nadien klimt het kwik naar maxima tussen 4 en 9 graden. Een matige tot krachtige noordoostenwind blijft wel van de partij.

Vrijdag wordt het iets wisselvalliger, met kans op een lokaal buitje. Maxima dan tussen 2 en 8 graden.

In het weekend neemt de kans op een bui toe.