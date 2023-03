Vlaams kernkabinet is het nog steeds niet eens over stikstofdeal

Het Vlaamse kernkabinet zit nog steeds samen in de hoop tegen woensdagochtend met een stikstofdeal te komen. Rond middernacht werd er een nieuwe compromistekst opgesteld, die sindsdien wordt besproken.

Na twee dagen van bilaterale gesprekken kwam minister-president Jan Jambon dinsdag om 18 uur aan op het Martelaarsplein met een nieuw voorstel. Dat werd tijdens het diner zonder grote ongelukken besproken. Kemphanen CD&V en N-VA hadden het in de loop van de avond allebei over ‘stapjes in de goede richting’ en ‘rode lijnen die voorlopig niet worden overschreden’.

Toch werd omstreeks middernacht de vergadering even opgeschort. Die tijd werd door Jan Jambon en minister van Omgeving Zuhal Demir gebruikt om nieuwe voorstellen uit te werken.

Ondanks de gematigd positieve stemming, is het nog steeds verre van zeker dat er een deal wordt bereikt voor het actuadebat in het parlement van start gaat, om 14 uur. CD&V zou de gelegenheid te baat willen nemen om meteen ook een akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit de brand te slepen en op die manier de Europese subsidies voor de boeren te deblokkeren.