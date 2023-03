Meisjes vergiftigd in Iraanse klaslokalen ‘zodat ze niet meer naar school gaan’

In Iran zijn de afgelopen maanden honderden meisjes onwel geworden nadat ze in klaslokalen last kregen van hun luchtwegen. Tientallen van hen moesten in het ziekenhuis behandeld worden voor vergiftigingsverschijnselen.

Lokale media berichtten volgens persbureau Reuters sinds november over zeker dertig scholen waarbij meisjes in klaslokalen bedwelmd raakten, misselijk en duizelig werden en moeilijk adem konden halen. De aanvallen zouden er op zijn gericht om angst te zaaien, zodat meisjes niet meer naar school durven en meisjesscholen moeten sluiten. In zeker één geval was een jongensschool doelwit.

De meeste vergiftigingen hadden plaats in de regio van de stad Qom, zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Teheran. De Iraanse overheid ontkende de gasaanvallen in eerste instantie, maar bestempelt de acties sinds afgelopen zondag als ‘opzettelijk’ en roept de daders op ermee te stoppen. De procureur-generaal van Iran heeft een onderzoek bevolen en zei dat ‘mogelijk sprake is van opzettelijke criminele handelingen’. De Iraanse geheime dienst zou de zaak ook onderzoeken.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een aantal slachtoffers onderzocht en bevestigt dat het niet om een virus of bacterie gaat. Aanvankelijk werd gedacht dat meisjes bedwelmd raakten door slecht geventileerde klaslokalen: het is winter in Iran en scholen worden vaak verwarmd door gaskachels, wat tot CO-vergiftiging kan leiden. Maar deze theorie is inmiddels door de overheid afgedaan als ‘een gerucht’.

Het Iraanse regime is repressief, maar onderwijs voor meisjes staat er niet ter discussie. Sinds de komst van de taliban heeft Iran buurland Afghanistan herhaaldelijk opgeroepen onderwijs open te stellen voor alle kinderen en ook meisjes naar school te laten gaan.

Onderwijs is in Iran gratis en verplicht voor alle kinderen van zes tot twaalf jaar oud, al is hier -vooral buiten de grote steden- weinig controle op. Volgens de Wereldbank gaat ruim 60 procent van de Iraanse kinderen onder de 12 jaar naar school. Omdat jongens en meisjes gescheiden naar school gaan is de lesstof meestal anders: bij meisjes ligt de nadruk op kunst- en geesteswetenschappen, jongens krijgen vaker wiskunde en andere bètavakken.