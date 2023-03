Mbaye Leye woedend over VAR-tussenkomst: ‘Dit is een groot schandaal’

Zulte Waregem-coach Mbaye Leye brieste dinsdag als een leeuw op de persconferentie na de met 1-0 verloren bekerwedstrijd bij KV Mechelen.

De Senegalees hekelde VAR Nicolas Laforge, die even over het halfuur tussenkwam bij een overtreding van Alessandro Ciranni. Diens gele kaart werd zo een rode, en Zulte Waregem moest een uur met een man minder voort.

‘Dit is een heel groot schandaal’, opende Leye. ‘Na afgelopen weekend en de wedstrijd van Club Brugge tegen AA Gent heeft Hein Vanhaezebrouck hard op tafel geklopt. Hij sprak over het failliet van de VAR en ik kan het niet anders zeggen. Er zijn regels en die moeten gevolgd worden. Dat dacht ik toch. Maar Laforge is de vedette en dus moest scheidsrechter Van Driessche bij de fase wel naar het scherm gaan kijken.’

Leye werd ook gevraagd naar de prestatie van zijn spelers. ‘Maar daar kan ik momenteel weinig over zeggen’, gaf hij aan. ‘Ik ben fier op hun prestatie met z’n tienen. Maar ik ben op dit moment enkel met de fase met Ciranni bezig. Het is onbegrijpelijk. We worden hier bestolen. Dit verdienen we niet. Het is een regelrechte schande, voor de hele club en de supporters.’