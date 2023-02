105-jarige krijgt uitnodiging om te starten in het eerste leerjaar

Honderd jaar na zijn eerste passage mag Alfons Pauwels voor de tweede keer naar het eerste leerjaar. ‘Een misverstand’, aldus de basisschool.

‘Op 1 september mag jouw zoon of dochter starten in het eerste leerjaar’, staat op de brief gericht aan de ouders van Alfons Pauwels. ‘Daarom nodigen we jullie uit voor ons kijkmoment.’

Maar dat ligt helaas wat moeilijk. Zijn ouders zijn al gestorven, en zelf is Pauwels niet meer zo goed ter been. En hij is al 105 jaar lentes oud.

‘De uitnodiging is een misverstand’, zegt Hanne Jacobs van basisschool Hartelust in Tessenderlo aan VRT NWS. ‘We krijgen elk jaar van de gemeente de namen en adressen door. En dit jaar is dat van geboortejaar 2017, maar blijkbaar stond er dus iemand van 1917 op de lijst.’

Aandenken

De 105-jarige kon de uitnodiging wel smaken. Als hij wat beter ter been was, zou hij er zelfs op ingegaan zijn, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Hij kent immers nog veel gedichtjes uit zijn schooltijd. ‘Ik zou die met plezier voordragen aan de schoolkinderen van vandaag.’

Ook al blijkt hij iets ouder te zijn dan gedacht, van de school krijgt hij een aandenken. ‘We willen hem graag een turn-T-shirt van de school overhandigen, als aandenken’, zegt Jacobs.