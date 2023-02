KV Mechelen is eerste bekerfinalist

KV Mechelen heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Croky Cup. Het won na de heenwedstrijd (1-2) ook de terugwedstrijd.

Iets voorbij het halfuur was de wedstrijd al beslist. Nochtans stond het toen nog steeds 0-0, maar Zulte Waregem moest plots wel met tien man voort. Ciranni had na een tackle op Rob Schoofs een geel karton gekregen van ref Bram Van Driessche, maar de VAR vond het een rode kaart waard. Nochtans geen clear error wat ons betreft en ook Van Driessche leek te twijfelen aan de VAR-tussenkomst.

Hij bleef minutenlang naar het VAR-scherm turen, maar besloot uiteindelijk toch rood te geven. Ook al kon Schoofs niet meer voort, een rode kaart was best streng. Compensatie na de laksheid van afgelopen weekend? De VAR blijft alleszins consequent inconsequent, want bij een gelijkaardige tackle even voordien van Schoofs op Derijck kwam de videoref dan weer niet tussen.

Maar goed: Zulte Waregem moest dus met tien de 1-2-nederlaag van de heenwedstrijd ophalen en had het voor de rode kaart al lastig aan de rechterkant. Nikola Storm, de man-in-vorm bij Mechelen de jongste weken, toonde zich net als in de heenwedstrijd met een assist en een doelpunt een gesel voor Waregemse defensie en was dat nu opnieuw.

Wingback Ciranni werd door Storm gedwongen om bijna voortdurend rechtsback te staan en werd meer dan eens voorbijgelopen door de linkerwinger van de thuisploeg.

Gebrek aan efficiëntie

Na de rode kaart zocht Mechelen nog meer die flank op. Zulte Waregem liet zich echter niet kennen. In de competitie beleeft de West-Vlaamse club ‘een nachtmerrie’ om het met de woorden van trainer Mbaye Leye te zeggen. Maar ondanks de felle degradatiestrijd waarin Essevee verwikkeld is, bleef het ook met tien man strijden voor een plek in de bekerfinale.

Vossen was in de eerste helft al dicht bij een doelpunt met een knap schot na een mislukte voorzet van Fadera, maar Mechelen-doelman Coucke redde en Ndour miste van dichtbij de rebound. In de tweede helft was Vossen daar opnieuw met een goede kopkans. Dit keer zoefde het leer net naast. Net als de voorbije weken kampten de troepen van Leye ook nu weer met een gebrek aan efficiëntie.

Bij KV Mechelen stond het vizier ook niet scherp, maar bij de thuisploeg was dat minder erg want KV had na de 1-2-zege in de heenwedstrijd genoeg aan een 0-0 om naar de finale te gaan. In het begin van de wedstrijd miste Van Hoorenbeeck een grote kans na geklungel achterin bij Zulte Waregem, maar in de tweede helft was het dan toch raak. Mechelen had de druk stelselmatig opgevoerd en met nog een kwartier te gaan leverde dat toch het doelpunt van de zekerheid op. Na een voorzet van Mrabti aan de kant van de ontbrekende Ciranni kon Bates helemaal vrij aan de tweede paal binnen tikken.

Nog zeven finales

Essevee kreeg het daarna gewoon niet meer belopen. Meteen na de 1-0 was Bossut opnieuw geklopt door een afgeweken schot van Hairemans, maar hij kreeg steun van de deklat. De bal kaatste terug op het hoofd van Ngoy, maar die kopte de bal pal in de handen van Bossut. Zulte Waregem kwam goed weg, maar een plek in de finale zat er niet meer in na het tegendoelpunt. In de competitie wachten met de zeven resterende competitiewedstrijden wel nog zeven finales voor Essevee, maar het is KV Mechelen dat op 29 of 30 april of 1 mei om de beker vecht.

Op de tegenstander van Mechelen is het nog even wachten, want pas donderdag bikkelen Antwerp en Union om het tweede finaleticket. Dat Malinwa op de Heizel de underdog zal zijn, is evenwel al zeker. Maar in finales kan alles. Dat weet KV Mechelen als geen ander. Herinner u de bekerzege van Mechelen in 2019. Toen won het als tweedeklasser tegen AA Gent, dat op dat moment Play-off 1 speelde. De competitie in 1B zat er toen al weken op, maar Malinwa slaagde toch in het onmogelijke. Wordt vervolgd?