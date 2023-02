Belgische overheid verkoopt deeltje van BNP Paribas

De Belgische overheid profiteert van de gestegen beurskoers van de Franse bank BNP Paribas om ongeveer een derde van haar belang te verkopen.

De verkoop werd dinsdag in gang gezet. De bedoeling is om via een ­versnelde procedure een deel van de aandelen te verkopen zonder de markt te verstoren.

In de praktijk gebeurt dat via ­zakenbankiers die de aandelen ­tegen een bepaalde prijs over­kopen met als doel die ­tegen een hogere prijs door te ­verkopen. Het consortium dat de aandelen in de markt plaatst, ­bestaat ­volgens ­onze informatie uit Bank of America, Goldman Sachs en BNP ­Paribas Fortis, de Belgische dochter van BNP Paribas.

Symbolische prijs

De Belgische staat verkocht al eerder aandelen van BNP Paribas. In mei 2017 werd dat belang afgebouwd van 10,3 procent naar 7,7 procent. In 2018 ­probeerde de Belgische overheid opnieuw ­aandelen te verkopen. De bedoeling was toen om 2,7 miljard op te halen door aandelen tegen 68 euro per stuk te verkopen. Dat is de prijs die de Belgische overheid in 2008 had afgesproken met de Franse bank in ruil voor de toenmalige Fortis Bank.

De 68 euro die men in 2018 ­wilde, lag hoger dan de verkoopprijs uit 2017. Dat bleek te hoog gegrepen. De koers haalde net niet de beoogde 68 euro en toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) kreeg geen groen licht om de prijs iets ­lager te zetten. BNP Paribas sloot dinsdag op 66,15 euro af, wat betekent dat men deze keer wel onder de symbolische 68 euro verkoopt.

‘Goede huisvader’

‘Ik verwachtte al enkele weken een nieuwe verkoop van aandelen van BNP Paribas. De markt is ­gunstig, de koers van de bank is aanzienlijk hersteld. Het past in het ­beleid van een goede huis­vader’, zegt een ­financieel expert.

In de omgeving van de overheid klinkt het dat de afbouw past in een goed ­beheer én in een afbouw van de ­belangen in de financiële sector. Een belangrijk deel van de overheidsbelangen bestaat uit finan­ciële aandelen. De overheid is ­eigenaar van de bank Belfius, grootaandeelhouder van Dexia, controleert mee verzekeraar ­Ethias en helpt verzekeraar Ageas mee verankeren.

Door de stijgende rente worden financiële aandelen meer waard, en dus brengt de overheid iets meer evenwicht in haar portefeuille door circa een derde van haar aandelen BNP Paribas te ­verkopen – meer precies gaat het om 2,7 procent van alle aandelen.

Door niet te veel in één keer te verkopen, kan de overheid de ­korting die ze beleggers moet geven op zo’n pakket, beperken. De korting kwam volgens de website van De Tijd uit op 1,8 procent, wat betekent dat nipt onder de 65 euro werd verkocht. Dat is inclusief het dividend dat de overheid nog zou innen. Dat dividend, 3,9 euro per aandeel, moet dus nog van de koopsom afgetrokken worden.

De opbrengst van de verkoop, zo’n 2 miljard euro, zal de staatsschuld met minder dan 1 procent doen dalen.

Voor deze verkoop had de Belgische overheid 96 miljoen aandelen van BNP Paribas. Daarvan houdt ze er nu nog zo’n 63 miljoen over.

Voor de overheid is Belfius tot nader order het grootste financiële belang. De waarde van Belfius ligt ondertussen minstens op 10 miljard. In 2018 probeerde de overheid al eens Belfius naar de beurs te brengen. Daar bestaan vandaag geen plannen voor. Marktpartijen bekijken wel met belangstelling of staatsverzekeraar Ethias vroeg of laat uitgehuwelijkt wordt aan ­Belfius.