Denemarken schrapt feestdag om te investeren in defensie

Het Deense parlement heeft de afschaffing van een feestdag goedgekeurd. Na urenlange debatten stemde een meerderheid van de parlementsleden (95 tegen 68) ermee in om van Store Bededag (’Grote Gebedsdag’) vanaf 2024 een gewone werkdag te maken.

De viering van Grote Gebedsdag gaat terug tot 1686. De feestdag valt op de vierde vrijdag na Pasen.

De regering mikt met de maatregel op meer belastinginkomsten die ze wil gebruiken om de extra investeringen in defensie te financieren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Denemarken is van plan om de Navo-doelstelling van 2 procent voor defensie-uitgaven tegen 2030 te halen - drie jaar vroeger dan gepland. De sabotage van Nord Stream 2, de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, droeg bij tot het gevoel van geopolitieke onzekerheid in het land.

De Deense regering had het plan in januari aangekondigd. De vakbonden protesteerden tegen de schrapping van de feestdag. Ook de oppositie en economen hadden vragen bij het effect van het voorstel. Om het verlies van vrije tijd te compenseren, zien werknemers met een vast contract hun salaris met 0,45 procent stijgen.

In België stelde toenmalig minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) in 2012 voor om Pinkstermaandag als feestdag te schrappen. Zijn voorstel haalde het toen niet.