Matthias Diependaele heeft twee linkerhanden maar is goed in afbraak

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) leeft nog steeds onder verhoogde politiebegeleiding en dat begint te wegen op het gezin van de liberaal. In Dag Allemaal lucht hij deze week zijn hart. ‘Onze dochter Bo gaat naar een psycholoog, ons zoontje Scott durft niet meer te slapen in het donker. Belangrijk is om daar als gezin over te praten. Ik leg dan uit dat er stoute mensen zijn die papa willen ontvoeren.’

Afbraak

Humo sprak met minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Hij breekt in zijn nieuwe woning in Zottegem de keuken af. ‘Als zoon van een aannemer ging ik op mijn achtste al mee naar de werf. Handig ben ik niet, dus mocht ik me bezighouden met afbraak en afval. Mijn jongste broer heeft het bedrijf overgenomen: binnenkort komt hij de boel hier afwerken’, uitte de minister de frustraties uit zijn jeugd.

Stoute mensen (2)

Vincent Van Quickenborne kijkt met een onzeker gevoel naar de toekomst: ‘In mei word ik niet alleen voor de derde keer vader, maar Bo doet dan ook haar eerste communie. Wat voor feest het gaat worden, zal afhangen van onze veiligheidssituatie op dat moment.’ Zijn vrouw Anouk steunt hem elke dag in zijn strijd voor vrijheid en veiligheid. ‘Ik maak me geen illusies. In Nederland moest de ex-minister van Justitie onderduiken. Zelfs na deze job ben ik er nog niet vanaf, vrees ik.’

Afbraak (2)

Diependaele nuanceert de wooncrisis in Vlaanderen. ‘Het klopt niet dat minder mensen een huis kunnen kopen. Ruim zeven op de tien Vlamingen bezitten een woning en dat cijfer is al jaren stabiel. Weinig landen doen beter.’ Voor de minister moet het woonaanbod worden uitgebreid. Hij maakt 575 miljoen euro vrij voor gemengde projecten ‘waarbij projectontwikkelaars minstens voor een derde sociale woningen en voor een derde huurwoningen moeten voorzien, die mensen goedkoper kunnen huren met een overheidskorting.’