Belg om het leven gekomen bij bosbrand in Chili

Het dodental na hevige bosbranden in de Chileense regio Biobío is de voorbije uren opgelopen tot 17. Ook een Belg is er om het leven gekomen, melden lokale media.

Volgens Daniela Dresdner, de afgevaardigde in de regio, was de Belgische man ouder dan 70 jaar. Hij was in het ziekenhuis opgenomen met ernstige brandwonden die hij had opgelopen toen hij voor de vlammen vluchtte in de ­gemeente Santa Juana. Helaas kon hulp in het ziekenhuis niet meer baten: hij bezweek er aan zijn verwondingen.

De Chileense regio Biobío wordt al ­enkele dagen ­geteisterd door een hittegolf en bosbranden.