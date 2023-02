Het ACV, de grootste vakbond van ons land, moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige topman Marc Leemans heeft het nationaal bestuur laten weten dat hij er begin 2024 mee stopt. Hij gaat met brugpensioen.

Marc Leemans stuurde naar verluidt intern al een tijdje signalen uit dat hij dacht aan stoppen. ‘Het is in ieder geval niet zo dat het ACV op hem is uitgekeken. Niemand wil hem buiten’, is te horen. Zondag ...