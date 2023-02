Milan Menten wint GP Le Samyn

Milan Menten heeft de GP Le Samyn op zijn naam geschreven. De 26-jarige Belg van Lotto Dstny was dinsdag verrassend de beste van een uitgedund peloton, voor Hugo Hofstetter en Edward Theuns. Hij volgt op de erelijst Matteo Trentin op.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het duurde even alvorens er een kopgroep echt afstand kon en mocht nemen van het peloton in een ijskoude editie (dankzij wind uit het noorden) van de GP Le Samyn. Pas na 50 kilometer koers kregen negen renners een vrijgeleide: Gilles De Wilde (Flanders-Baloise), Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health), Kamil Malecki (Q36.5), Tord Gudmestad (Uno-X), Mads Kristensen (Leopard), Leniac Langella (Ecoflo) en Philippe Jacob (Ecoflo).

Zij hadden al snel een voorsprong van 6 minuten te pakken. In het peloton waren de mannen van Trek-Segafredo (voor Jasper Stuyven en Edward Theuns) aan het werk. Bij de eerste passage aan de finish, voor de lokale rondjes, was de voorsprong gezakt tot onder de 4 minuten. Maar al snel dook die onder de minuut en dus werden de vluchters een voor een gegrepen.

De finale brak pas echt los toen zes Belgen voor het hazenpad kozen, en het waren niet de minsten: Dries De Bondt, Stan Dewulf, Jenthe Biermans, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Jarne Van De Paar. Lotto Dstny was zo met twee renners mee, maar Van De Paar moest in de laatste 10 kilometer afhaken.

In het peloton maakte Soudal Quick-Step jacht op de kopgroep. Even leken ze zelfs de kloof te gaan dichten, maar de vluchters overleefden op de kasseien en de Côte des Nonettes. En toen zette Team DSM zich op kop van de achtervolgers. De voorsprong smolt weg en dan leek De Bondt er alleen op uit te willen gaan. De vier anderen sloten een voor een aan, terwijl het verweer in het peloton een klap kreeg. Het bleek echter een klapje, want 4 kilometer voor de finish was het over en uit.

Op de laatste kasseistrook was het Sören Kragh Andersen die serieus doortrok. De Deen van Alpecin-Deceuninck kreeg drie renners van Trek-Segafredo mee, waaronder Edward Theuns, en ook Kasper Asgeen was mee voor Soudal Quick-Step. Die ging in de laatste halve kilometer echter onderuit en zag zo niet dat Milan Menten Lotto Dstny zowaar voorbij Theuns ging en de GP Le Samyn verrassend op zijn naam schreef.

Wat deden de Belgen?

Gilles De Wilde was de enige landgenoot mee in de vroege aanval. Mooie reclame voor de jonge man van Flanders-Baloise. Nog eentje die zich toonde: Frederik Frison. De man van Lotto Dstny trok een paar keer lekker door en legde zo de basis voor het offensief van Campenaerts.

Zes Belgen deden een gooi naar winst. Vooral Dries De Bondt toonde zich zoals we hem kennen: strijdvaardig. Hij probeerde meermaals te ontsnappen in volle finale. Jasper Stuyven maakte indruk door als laatste (en in één ruk) de oversteek te maken naar de kopgroep.

Verder nog iets dat u moet weten?

Fabio Jakobsen had niet zijn dagje. De sneller Nederlander van Soudal Quick-Step kwam al vroeg in de koers ten val en dook in volle finale opnieuw het decor in. Einde koers voor Jakobsen, die gelukkig wel zijn weg kon voortzetten in het gezelschap van Martin Svrcek.