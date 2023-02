Franse studenten aangewezen op voedselbedeling: ‘De politici die dit laten gebeuren, moeten zich schamen’

De onderhandelingen tussen Franse supermarkten en hun leveranciers zitten erop. De fabrikanten willen hun stijgende kosten doorrekenen en supermarkten waarschuwen dat een winkelkar deze lente nog eens 15 procent duurder kan worden. Ondertussen kloppen al steeds meer Fransen aan bij voedselbanken.

Het is iets over zes wanneer zich voor een deur in de rue Jean Antoine de Baïf een rij begint te vormen. Achter die deur zijn jongeren druk in de weer. Kisten met rapen, zoete aardappelen, aubergines ...