Gouverneur van Florida grijpt de macht in Disneyworld omdat het ‘te woke’ is

Met de ondertekening van een nieuwe wet heeft Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, het speciale statuut van Disney ingetrokken. Het is de nieuwste episode van zijn offensief tegen de vermeende woke-cultuur.

‘Vandaag komt het zakenkoninkrijk eindelijk aan zijn einde’, zei DeSantis maandag bij de ondertekening van de wet. Daarmee heeft hij de feitelijke controle overgenomen van het district waar Disneyworld zich bevindt. Het entertainmentconcern is er sinds de jaren 60 vrijgesteld van statelijke belastingen. De gouverneur verklaarde nog dat hij het liefst het hele district wil ontbinden, zolang ‘de belastingbetaler er maar geen hinder van ondervindt’.

De relatie tussen het bedrijf en DeSantis verzuurde toen Bob Chapek, de voormalige ceo van Disney, zich publiekelijk uitsprak tegen een door de gouverneur ondertekende wet die het onderwijzen van onderwerpen gelinkt aan seksuele geaardheid op basisscholen aan banden legt. ‘Disney sprak zich uit tegen iets dat alleen bedoeld was om jonge kinderen te beschermen’, zei DeSantis. Hij beschuldigde het bedrijf ervan een ‘ideologie’ te willen opdringen.

Amerikaanse favoriet

Disney verkreeg zijn fiscale status bij de oprichting van Disneyworld Florida. In ruil daarvoor draagt het bedrijf zelf zorg voor lokale voorzieningen zoals een brandweer en afhaalophaaldienst in het gebied met een oppervlakte van 11 vierkante kilometer. Het themapark vlak bij Orlando is een van de meest bezochte Disneyparken ter wereld en blijft een van de favorieten voor de Amerikanen.

Voor Disney is het verlies aan controle een hard gelag. Het bedrijf kampt met tegenvallende resultaten waardoor de beurskoers onder druk kwam te staan. Het bedrijf kreeg ook kritiek van de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Het voerde ondertussen een ingrijpend bezuinigingsprogramma door, waarbij zevenduizend banen sneuvelden.

Door de nieuwe wet verliest het district enkele bevoegdheden, maar het handhaaft Disneys plicht om ongeveer een miljard aan uitstaande obligaties af te lossen. ‘Het nieuwe bestuur zal ervoor zorgen dat de schuld op de juiste manier wordt afgelost, en zal misschien zelfs de aflossing van de schuld versnellen’, zei DeSantis op een persconferentie.

Bovendien krijgt de gouverneur de bevoegdheid om alle vijf bestuursleden van het vroegere Reedy Creek Improvement District te benoemen. De voorzitter van het bestuur wordt de zakenman Martin Garcia, die DeSantis eerder heeft gesteund met een campagnegift van 50.000 dollar. Het gebied krijgt een nieuwe naam en zal voortaan het Central Florida Tourism Oversight District heten.

Ron DeSantis. Foto: AFP

Tegen de elite

DeSantis is een rijzende ster van radicaal-rechts en hij flirt openlijk met een kandidatuur voor het Witte Huis in 2024. Hij strijdt graag openlijk tegen ‘woke’ en beschuldigt de ‘elite’ ervan haar progressieve ideologie te willen opleggen aan een samenleving die er de neus voor ophaalt. In zijn staat heeft hij beloofd daartegen te strijden.

De machtsgreep bij Disney gebeurt op een ogenblik dat steeds meer rekening wordt gehouden dat DeSantis zich als uitdager van zijn partijgenoot Donald Trump gaat mengen in de voorverkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap. Deze week brengt DeSantis een boek uit en vorig weekend ontmoette hij honderdvijftig donateurs in Palm Beach.