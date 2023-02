Het spoor trekt zich op uit het dal, zegt NMBS-voorzitter Thibaut Georgin. ‘De trein profiteert van het klimaatmomentum.’ Al erkent hij dat de terugkerende reizigers ‘op dagelijkse basis problemen ervaren’.

Zijn bedoeling, zegt Thibaut Georgin in het begin van zijn eerste interview als voorzitter van de NMBS, ‘is om vooral niet te vaak aan bod te komen’. Dat is voorlopig gelukt, want Georgin is al twee jaar ...