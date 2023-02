Er staan nog zeker honderd tenten langs het kanaal in Molenbeek. De asielzoekers (voornamelijk Afghanen) die geen opvang krijgen, slapen er noodgedwongen op straat. Vorige week werden al 140 bewoners van de tentjes overgebracht naar een noodopvang, maar er blijven nog steeds tientallen mensen achter in de kou.

Het tentenkamp op en rond de brug aan de Koolmijnenkaai telt zowat 110 tenten volgens Artsen Zonder Grenzen. Vorige week opende er in Anderlecht een noodopvangcentrum om 140 mensen in op te vangen in afwachting van hun asielaanvraag en doorverwijzing naar een centrum van Fedasil. Die oplossing blijkt averechts te werken.

‘Hun lege tenten werden meteen ingenomen door nieuwe mensen. Het kamp lijkt met de dag te groeien en verontrustend genoeg zien mensen op straat het kamp als een toegangspoort tot het opvangnetwerk’, getuigt AZG.