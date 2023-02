Geen diploma vereist, wel veel passie: veilinghuis zoekt expert Pokémonkaarten

Het is eens iets totaal anders dan ‘IT’er gezocht’ of ‘commercieel bediende gevraagd’. Online veilinghuis Catawiki heeft een vacature openstaan voor een voltijdse expert in Pokémonkaarten. En dat is niet eens zo onlogisch.

Pokémonveilingen en -verzamelingen samenstellen met unieke ruilkaarten, contacten onderhouden met belangrijke verzamelaars en een netwerk uitbouwen om de Pokémonveilingen op Catawiki nog populairder te maken. Een diploma heb je niet nodig als je solliciteert. ‘Voor deze functie beschik je uiteraard wel over veel passie voor Pokémon en een heel grote kennis van de wereld van ruilkaarten in het algemeen.’

Dat het bedrijf een voltijdse Pokémonexpert zoekt, is het logische gevolg van de stijgende populariteit van Pokémon in het algemeen en de speelkaarten in het bijzonder. ‘Catawiki ziet een groeiende belangstelling van millennials voor dit soort ‘nostalgische items’. Het aantal aanbiedingen met Pokémonkaarten is wereldwijd met veertig?procent toegenomen, in België zelfs met vijftig?procent’, zegt een woordvoerder van Catawiki. ‘Op de Nederlandstalige website, en dus ook in Vlaanderen, was ‘Pokémon’ de derde meest gebruikte zoekterm.’

De veiling rond Pokémonkaarten die tot nu toe het meeste opbracht, is die van een basisset uit 1999: 7.285?euro. En dan hebben we het alleen over veilingplatform Catawiki. Want er zijn al veel decadentere bedragen gegeven. Zo kocht de Amerikaanse Youtuber Logan Paul in 2021 een Illustrator Pikachu voor 4.477.146?euro.

Geen kaas gegeten van Pokémonkaarten? Dan kun je nog altijd solliciteren bij het veilingplatform. Maar dan moet je wel een expert zijn op het vlak van sneaker- en streetwear, Dinky Toys, comics of euromunten. Ook voor die functies staan namelijk nog vacatures open.