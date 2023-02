Europa dwingt Onlyfans om meer belastingen te betalen in Londen

Het platform Onlyfans moet meer belastingen betalen aan de Britse overheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Fenix International, het bedrijf achter het pikante platform Onlyfans, moet zich schikken naar een Europese btw-richtlijn. Op Onlyfans bieden ‘creators’ allerlei ‘content’ aan tegen betaling, vaak gaat het om naaktfoto’s of pikante filmpjes. De bedragen komen eerst bij Onlyfans terecht, waarna het bedrijf er 20 procent in eigen zak steekt. Op dat bedrag worden belastingen geheven, de overige 80 procent die doorstroomt naar de ‘creators’ blijft buiten schot. Maar de belastingen moeten dus op de volle 100 procent geheven worden, oordeelt het Hof. Het gaat om de periode tussen 2017 en 2020.

Opvallend: om fiscale redenen is Fenix International in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Het land is niet langer lid van de Europese Unie, maar de Europese uitspraak blijft toch geldig omdat het proces werd opgestart tijdens een overgangsperiode waarbij Londen nog met een voet in de Unie stond.