Lichaam van vermiste Emilietta Chini (75) gevonden in Maasmechelen

Een wandelaar heeft dinsdag in het Mechels Bos in Maasmechelen het lichaam van de vermiste Emilietta Chini (75) gevonden. De vrouw met dementie verdween bijna een week geleden in Eisden-Tuinwijk.

Emilietta Chini verdween woensdag rond 17 uur uit haar woning in Eisden-Tuinwijk en was sindsdien spoorloos. Bijna een week lang speurden de politie, Cel Vermiste Personen en honderden vrijwilligers met man en macht de woonwijk en het Mechels Bos af. Zondag werd uiteindelijk nog een pantoffel en zakdoek van Chini gevonden, op zo’n anderhalve kilometer van haar huis. Daarop werd de omgeving maandag nog met een helikopter en speurhonden afgespeurd, zonder resultaat.

Dinsdag trof een wandelaar het lichaam van Emilietta aan in het Mechels Bos. Het lichaam werd aan de Meisberg gevonden, in de buurt van de Steenweg naar As. De vindplaats is ongeveer 2,5 kilometer van het huis van Chini. De politie Lanaken-Maasmechelen is ter plaatse en heeft de omgeving afgesloten. Het parket Limburg is op de hoogte en er zal ook een wetsdokter komen voor verder onderzoek.