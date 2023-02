Uitbater Limburgse supermarkt die inbreker doodstak blijft in de cel

Hasan Y., de supermarktuitbater die een inbreker in Houthalen-Helchteren doodstak, blijft aangehouden. Zijn advocaat Tom Van Overbeke vroeg om een week extra uitstel om de resultaten van extra onderzoeken af te wachten. Op 7 maart verschijnt Hasan Y. opnieuw voor de raadkamer.

De uitbater van de supermarkt Nil Market in Houthalen stak in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker uit Lummen neer met een mes. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De inbreker was de winkel aan Herebaan-Oost om 1.30 uur binnengedrongen. Zonhovenaar Hasan Y. verblijft sindsdien in de gevangenis en moest dinsdag voor de raadkamer in Hasselt verschijnen.

‘Mijn cliënt weet wat de gevolgen zijn van het gevraagde uitstel. Ik heb het met hem besproken. De gegevens die ontbreken zijn dermate belangrijk voor het parket, de raadkamer en voor ons’, zegt zijn advocaat Tom Van Overbeke zonder daar dieper op in te gaan. ‘Dat is de reden waarom ik een uitstel van een week heb gevraagd en heb gekregen. Mijn cliënt is strijdvaardig en rekent erop dat in dit dossier correct beslist wordt. De vele steunbetuigingen doen hem alvast deugd.’