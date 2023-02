Ze zijn piepklein, wegen een halve gram en zijn een peperdure delicatesse. Glasaaltjes blijken heel lucratieve smokkelwaar. Vanuit Europa wordt jaarlijks 100 ton levende aaltjes naar Azië gesmokkeld, nu ook via Zaventem.

Drie miljard euro per jaar. Dat is de geschatte opbrengst van de illegale handel in glasaaltjes vanuit Europa naar Azië. Internationale smokkelbendes van Europese vissers en Aziatische smokkelaars zouden ...