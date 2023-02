Uit het hart | Hoe praat je met iemand die ‘alles steeds sneller vergeet’?

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

28 februari 2023

Hoe praat je met iemand die ‘alles steeds sneller vergeet’?

‘Het heeft een klinische naam, dementie. Maar mijn moeder zegt gewoon dat haar hoofd niet meer werkt. Praten met haar is niet gemakkelijk, want dit is niet alleen voor haar nieuw.’ Dat zegt collega Peter Vantyghem. Op basis van eigen ervaring, tips van het internet en een gesprek met een specialist noteert hij hoe je best communiceert met iemand die dementerend is.

‘Dementie is vooral erg als een samenleving er niet mee kan omgaan.’ Ik wou dat ik dat inzicht zelf bedacht had, maar het is een uitspraak van Jan Hoet, de voormalige kunstpaus, en een man met wie je ook moest kunnen omgaan. Dat probeer ik ook met mijn moeder. Ze wordt 87, en ze vergeet. Steeds sneller, zegt ze verontschuldigend, maar ze heeft een goeie oplossing: alles wat ze doet, noteert ze in haar agenda. Bloemen geplukt. Naar het nieuws gekeken. Peter komt.

Dat is mijn moeder ten voeten uit: altijd een oplossing zoeken voor alles. Zeven kinderen heeft ze op de wereld gezet en opgevoed, met een grote nadruk op zelfredzaamheid. Die kwaliteit moet ze nu zelf aanwenden, want ergens vooraan in haar hoofd klopt iets niet: veel herinneringen zijn verdwenen, andere zijn weer naar boven gekomen. Wat op dagelijkse basis gebeurt, blijft niet hangen.

Zo ambetant, zegt ze, elke keer. ‘Ge kunt dat niet geloven.’

Lijstjes met tips

Op het internet heb ik uit allerlei tiplijstjes afgeleid hoe we daarmee om kunnen gaan: geen waarom-vragen stellen, korte zinnen gebruiken, warme gebaren maken, niet tegenspreken, respect tonen. Het voelt een beetje aan alsof je een handleiding raadpleegt, maar hoe kan je spontaan zijn als je de hele tijd instructies volgt?

Zo staat er dat je ‘iets over jezelf moet vertellen’. Maar mijn moeder vertelt liever zelf, honderduit. Soms sta ik er paf van hoe een geheugen dat zoveel moeite heeft om het heden vast te houden, zo thuis is in een ver verleden. Over bompapa had ik nog nooit gehoord. En ze zingt heerlijke liedjes die ik nog nooit gehoord had, over een bleekblauwe hond die wegvliegt met een vliegmachine, en over Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.

Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, zegt dat dit het belangrijkste is voor mensen met dementie: ze willen mens zijn. ‘En mensen zijn relationele wezens, maar relaties spelen zich af in tijd, zoals alles, en het tijdbesef van mensen met dementie is anders. Daarom moeten wij ons aanpassen.’

Verhaal vertellen

Ik pas me graag aan, maar dat betekent dat ik goed moet kunnen luisteren. Soms gaan we dus wandelen, ik in mijn Brabantse omgeving en zij op de speaker, we maken het uur moeiteloos vol. ‘Zolang zij praat, kan jij geen moeilijke vragen stellen’, zegt Verschraegen. ‘Zie het als een vorm van zelfbehoud, of misschien is ze graag de baas. In de diepte betekent het gewoon dat ze wil meetellen, door een verhaal te vertellen op haar ritme.’

Moet ik haar er dan niet op wijzen dat ze iets al eens twee, of vijf keer zegt? Daarover zijn alle tips duidelijk: niet confronteren met de conditie, niet corrigeren. Of geruisloos corrigeren, nuanceert Jurn Verschraegen. ‘Als ze een overleden figuur ter sprake brengt alsof die er nog is, vraag dan welk soort persoon hij was.Of als je niet wil meegaan, zeg gewoon dat je nu ook iets wil zegen.’

Ik vind het moeilijk om niet directer in te grijpen, misschien omdat ik onbewust nog steeds hoop dat ik haar kan helpen. Soms spreek ik wél tegen, dat heb ik altijd gedaan. Als ik haar een beetje uitdaag, heb ik het gevoel dat ik haar meer respecteer. Dat kan jij toch niet: meer is er niet nodig om haar, wanneer we op wandel zijn langs de zeelijn, toch over een plas te laten springen - of erin, who cares. ‘Je mag niet proberen je gelijk te halen’, vindt Verschraegen. ‘Als het is om samen een oplossing te vinden, is een discussie wel goed natuurlijk. Maar het moet ook veilig blijven voor haar.’

Ik denk dat het een beetje aanvoelen is. Elke mens is anders, dus is elke dementie ook anders. Ik probeer graag haar te laten opleven.

Liefde boven alles

De tientallen tips op internet deel ik in drie grote groepen in: zorgen, respecteren, liefhebben. Wat is nu het belangrijkste?

Verschraegen: ‘Ik hanteer een schaal tussen autonomie en geborgenheid. Dat uw moeder elke dag zelfstandig gaat wandelen, is heel goed voor haar autonomie. Wanneer ze echter verdwaalt, dreigt verwaarlozing, en dan lijkt het beter dat ze in een vertrouwde omgeving blijft, goed geborgen dus. Ook hier moet een evenwicht zijn. ‘Helpen’ lijkt me gericht op geborgenheid. ‘Respecteren’ heeft meer te maken met autonomie. ‘Liefhebben’ is de rode draad, de reden waarom je op een bepaald moment haar autosleutels afneemt, hoe pijnlijk dat ook is. Het is de belangrijkste motor onder alles’.

Foto: Getty Images

Is het liefdevol als je haar geen eerlijk antwoord geeft wanneer ze vraagt of ze nog lang in haar woonzorgcentrum moet blijven? Daarmee drukt ze, meer dan een periode, een gevoel uit. Mijn zus vindt het beter te zeggen dat ze daar zal blijven, ik ontwijk de vraag. ‘Het is te confronterend wanneer je zegt dat ze daar nog lang, eigenlijk altijd, zal wonen’, zegt Verschraegen. ‘Draai de communicatie om. Vraag of ze het daar niet goed heeft? Zeg dat ze toch een mooie kamer heeft.’

Ik probeer het soms met humor. Dan imiteer ik haar zoals ze sinds kort met een stok loopt, als een ‘oud wijveke’. Dat vindt ze leuk, want dan kan ze boos zijn op mij en voorspellen dat ik op mijn 86ste nog veel meer versleten zal zijn. ‘Humor is ontwapenend’, zegt Verschraegen. ‘Humor ontspant, het is een vluchtheuvel, een manier ook om een probleem te ontmijnen. Op voorwaarde dat ze dat aankan. Ook dat moet je aanvoelen.’

Grote verhalen

Mijn moeder is een vat vol verhalen geworden. Ze spreidt ze uit als een olievlek op water, met veel woorden in veel minuten. De verhalen hebben een grote interne logica: ze spelen zich af in ruimtes die ze aanwijst, beschrijft, duidt, en de personages hebben allemaal een grote rol gespeeld in haar leven. De gebeurtenissen kloppen soms, vaak ook niet, maar ze hebben altijd iets moois en ontroerends.

De menselijke geest is, zelfs als hij stottert, tot veel creatiefs in staat.

Precies, zegt Verschraegen. ‘Wanneer u een verhaal construeert over een vakantie van tien jaar geleden, vergist u zich soms ook in tijdsaanduidingen en hoe de personages reageerden: daar hoef je geen dementie voor te hebben. Het gaat erom dat uw moeder verhalen opbouwt uit herinneringen die een gevoelsmatige lading hebben voor haar, en een emotionele print in het geheugen achterlieten. Het is van geen belang of de verhalen juist zitten in tijd, of qua personages. Ze zijn manifestaties van haar gevoelswereld, en die moeten we recht aandoen. Zeg dus niet dat iets niet kan, vraag liever om er meer over te vertellen en probeer eronder te kijken.’

• Filmrecensie | Anthony Hopkins in Father: masterclass dementeren

Misschien is heel haar leven nu een nieuw verhaal. Soms gaan we wandelen in het stadscentrum, dan spreekt ze allerlei mensen aan, en lacht ze naar de kinderen. ‘Mijn echtgenote is buddy van een een dame met dementie, zegt Verschraegen, ‘en als ze gaan wandelen, gaat een heel andere wereld open, vindt ze’. Zo is het precies: mijn moeder ‘kent’ iedereen, vindt dat iedereen vriendelijk is voor haar (en dat is ook echt zo), herkent overal gebouwen en etalages van vroeger, en zegt na de wandeling dat ze er veel deugd van had om weer eens onder de mensen te zijn.

Het is inderdaad iets waar we moeten leren mee om te gaan.

26 februari 2023

Waarom we soms zo snakken naar de slappe lach

Niet meer kunnen stoppen met lachen. Weinig dingen voelen even heerlijk als vreselijk tegelijk.

Foto: Getty Images

Weet u nog hoeveel keer u in uw leven de slappe lach hebt gehad? Echt de slappe lach? Zo’n lach die zich aankondigt met een bijna geluidloos piepen, prikkende ogen, buikpijn, en een wat stokkende ademhaling? Wedden dat u het echt nog weet? Dat het een van de legendarische momenten in uw leven is geworden?

Gek, wel. Als je die symptomen hier zo naast elkaar ziet staan, en niet beter zou weten, dan denk je toch meteen: ‘Oh. My. God. Dat moet pijn doen’. En dat doet het ook, of toch een beetje. En het wordt nog erger, die prikkende ogen worden tranende ogen, die stokkende ademhaling een bizar soort hijgen, en dat geluidloos piepen verwordt tot een huilerig, bijna dierlijk gesnik. Het klinkt afschuwelijk. En toch is het heerlijk.

Ik dacht eraan toen een collega me vrijdag een Tiktok-filmpje stuurde dat intussen ook al op Twitter uitgebreid de ronde deed. ‘Ik ga alleszins geen leuker filmpje vinden deze week dan dit’, had hij erbij getypt.

Oh man, had hij een punt. Twee Nederlandse meisjes die plots beginnen te lachen om twee onnozele voornamen, en niet meer kunnen stoppen. Dat was het. Meer was het niet. Neen, ik vertel u de details niet. Kijk zelf. Het kan uw premaandaghumeur alleen maar een heerlijke boost geven. Tranen over hun wangen, twee lichamen in een stuipkramp, kreten en snikken door elkaar. Ongecontroleerde bewegingen. Heerlijk. Op Tiktok is de video intussen meer dan 120.000 keer geliked. De commentaren onder het filmpje zijn al net zo goed een antidotum tegen elke denkbare zurigheid. Alsof de hele wereld plots meelacht. Alleen al die gedachte maakt een mens vrolijk.

Om maar te zeggen: het filmpje deed een soort van nostalgie in mezelf ontwaken. En ook een gevoel van frustratie. Want wanneer was mijn laatste slappe lach nu weer? Eerlijk? Ik weet het even niet. Te lang geleden dus. Ik herinner me wel mijn meest legendarische slappe lachmomenten. De eerste was op een filosofie-examen, lang geleden. Plots zag ik de prof van nabij en besefte ik hoe grappig hij eruitzag. Kabouterig. Stress en te weinig slaap zullen ook wel meegespeeld hebben, maar in elk geval: ik kon niet meer stoppen. Hoe hard ik ook wou. Hij moest me even laten afkoelen voor we weer verder konden met wat er eigenlijk op de agenda stond. Ik verging van schaamte, maar tegelijk was het ook zo een van die onvergetelijke momenten in een mensenleven.

Positieve evolutie

De tweede was op een etentje met baas en collega’s. In een opstandige bui hadden we ons zonder de baas in de sfeer gerookt met een klein beetje cannabis. Dat wreekte zich toen we in het Chinese restaurant arriveerden. De vette karpers die onder de glazen vloer naar ons lagen te staren waren te absurd om niet de slappe lach te krijgen. Aanstekelijk, niet te stoppen en alweer gênant, want de baas had geen idee wat er aan de hand was. Tegelijk heeft het gebeuren de band tussen de collega’s zo stevig aangetrokken dat die avond ons ruim twintig jaar later nog steeds verbindt.

Dat laatste is iets wat wetenschappers ook schrijven, lees ik in het archief van deze krant. Vanuit de evolutieleer is samen echt diep lachen belangrijk omdat het in onze prehistorische tijden een middel was om positieve emotie snel over de primatengroep te verspreiden. Volgens biologen ligt net daarin de adaptieve waarde. Positieve emotie maakt namelijk sterk. Een groep vroege mensachtigen die zo’n gevoel in een veilige situatie snel over de groep kan verspreiden heeft een evolutionair voordeel tegenover een groep die dat niet kan.

Wat de slappe lach zo slap maakt, is dat je het gevoel hebt dat het lachen je spieren letterlijk slap maakt. Alsof dat lachen sterker is dan jezelf. Via internet leer ik dat dat komt doordat onze hersenen op zo’n moment te weinig signalen uitsturen naar onze spieren, waardoor we die lachbui niet echt kunnen tegenhouden. De Fransen noemen het le fou rire, en dat past ook bij deze tijdelijke waanzin. Daar zit vaak ook de contradictie. Op het moment zelf denk je maar aan één ding: laat dat hier alsjeblieft stoppen! Terwijl je amper een uur nadat het gestopt is al met heimwee terugkijkt naar dat slappe-lachmoment. Want zijn dat niet net de meest memorabele, de leukste slappe lachen? Die waarbij je kost wat kost wil stoppen, maar het niet lukt? Legio zijn ze, de filmpjes van nieuwslezers die tijdens het serieuze van hun job plots de slappe lach krijgen. Of bloopers van acteurs die het op de set niet langer serieus houden.

Geen lachcoach!

Wetenschappers hebben nog wel meer onderzocht. Onderzoek van de Universiteit van Maryland (VS) toont aan dat een stevige lachbui goed is voor de werking van het hart, de bloedvaten en de ademhaling én zorgt voor een betere zuurstofopname in spieren en organen. Omdat er een kettingreactie ontstaat van spieren die samentrekken, een versnelde hartslag plus ademhaling én een bloeddruktoename, heeft lachen bovendien een gunstige invloed op het immuunsysteem. Maar wat het gevoel zo heerlijk maakt, zijn blijkbaar onze lichaamseigen stoffen als dopamine en endorfine die beginnen te circuleren.

Foto: Getty Images

Allemaal goed en wel, maar het jammere van de hele zaak is: je kan het niet forceren, net zomin als je jezelf tot een goeie huilbui kan dwingen. Ik weet het: er zijn wel mensen die zich bekwamen in lachtherapie. Maar dat is het toch niet echt. Dan krijg je van die filmpjes waarin mensen op elkaars buik liggen en proberen om een aanstekelijke lach door te geven. Of mensen die gewoon in een kringetje wat lachgeluiden staan door te geven in de hoop dat het besmettelijk wordt. Nee, een workshop lachen, alleen al het woord en ik knap erop af.

Het internet zou het internet niet zijn als het ons ook niet leerde hoe je je uit een slappe lach kan bevrijden. Als dat dan echt nodig zou zijn. Drie stappen:

1. Staar naar een vast punt in de kamer en concentreer op je ademhaling. Kijk vooral niemand aan die ook in de slappe lach zit.

2. Adem lang en diep in door de neus.

3. Probeer je mondhoeken samen te trekken in een boze frons.

Maar eerlijk, even onder ons: laat de bui gewoon nog even hangen. Want later gaat u alleen maar spijt hebben dat die slappe lach alweer gaan liggen is. Trouwens, soms ontaardt zo’n slappe lachbui spontaan in een huilbui. Wat ook weer bewijst hoe complex ons emotioneel systeem is, en als we daar dan weer dieper op willen ingaan komen we bij een neurologisch syndroom terecht: pseudobulbair effect (PBA), waarbij iemand door hersenletsel onvrijwillige of oncontroleerbare episodes van huilen, lachen of zelfs geeuwen doormaakt. Maar dat is een ander hoofdstuk.

Ik heb hier zó hard om gelachen omdat ik me helemaal kon voorstellen hoe je dit de hele avond aan de keukentafel kan bezighouden. pic.twitter.com/Y0miy49Bcj — Babs Trienen (@babsoluut) February 23, 2023

24 februari 2023

Waarom dat filmverbod in de nachtclub geen slecht idee is

Wie in de Brusselse nachtclub C12 wil gaan dansen, rondhangen of mensen kijken, moet de lens van zijn telefooncamera afplakken: verboden te filmen. Collega Max de Moor, die er zelf wel eens op de dansvloer staat, denkt wat dieper na over het waarom van zo’n maatregel.

Filmen of niet? Op een concert gun ik mezelf een of twee filmpjes. Soms deel ik die later op Instagram of stuur ik ze door naar vrienden die er graag bij waren geweest. Meestal kijk ik er een dag later nog eens naar op de pot. Dat laatste detail had ik u kunnen besparen, maar het opzet van deze blog is dat we eerlijk naar ons eigen en het gedrag van anderen kijken. Dus ik ga door. Want wat met uitgaan? Filmen of niet?

Op mijn cameraroll vind ik een filmpje terug dat dateert van mijn verjaardag eerder deze maand. Die heb ik afgesloten in de Brusselse nachtclub Fuse. Boven het filmpje staat ‘12 februari 4:17’. Tien seconden lang film ik op en neergaande ellebogen onder wit flitsend licht. Ik scrol verder en vind een ander filmpje dat dateert van nieuwjaarsochtend. ‘1 januari 7:58’. Elf seconden lang film ik de overblijvende clubbers in Reset, een andere Brusselse nachtclub, terwijl ik met de camera een volledig rondje draai. In beide gevallen herinner ik me ook de gêne van het moment. Hoort dit wel? Is het ongepast om de roes van de nacht vast te leggen, zelfs als ik niet van plan ben om de beelden te delen op sociale media? Bij het filmpje van nieuwjaar herinner ik mij nog iets anders: hoe de persoon naast mij wegdook omdat hij geen zin had om met zijn schaarse outfit en benevelde blik in de cameraroll van een vreemde te belanden.

Foto: C12 huisfotograaf Jeremy Gérard

De Brusselse nachtclub C12 maakt er korte metten mee: sinds twee weken wordt je camera aan de deur afgeplakt met een sticker. Filmen of foto’s nemen is verboten. ‘Brussels is the new Berlin’, reageert iemand bij de aankondiging op Instagram. ‘Bxl = bxl ;-)’, antwoordt C12. Het nieuwe Berlijn genoemd worden, is voor elke stad een vergiftigd geschenk (kort antwoord: gentrificatie en belachelijke verwachtingen). Al klopt het wel dat C12 daar de mosterd is gaan halen. ‘In Berghain in Berlijn bestaat die maatregel al sinds jaar en dag. Die club is een voorbeeld’, verklaarde woordvoerder Koen Galle in een artikel over de nieuwe maatregel.

Imago

Met een beetje slechte wil zou je C12 er daarom van kunnen beschuldigen dat het hen louter om marketing te doen is. Want zoals Jens Grieten van de Gentse Kompass Klub sceptisch opmerkt, gaat het er in Duitse technotempel wel een stuk heviger aan toe. ‘Dat is een soort seksclub’, reageerde hij. En bovendien geldt voor de huisfotograaf in Brussel een uitzondering. Die maakt beelden die in lijn liggen met ‘het DNA van de club’ en ‘probeert rekening te houden met ieders privacy’. Dan is het snel gezegd dat de nieuwe maatregel gewoon een sluikse manier is om het imago te bewaken.

Foto: C12 huisfotograaf Jeremy Gérard

Temeer omdat een fotoverbod mystiek creëert. Berghain is zo legendarisch dat zelfs een foto van het stickertje op je camera een statussymbool werd op Instagram. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het strenge deurbeleid daar. Wie voorbij de beroemde buitenwipper raakt, voelt zich ook een beetje uitverkoren en wil dat aan de wereld laten weten. Maar ‘bxl = bxl’ en een van de meest onderschatte kwaliteiten van ons nachtleven is net ons inclusieve deurbeleid. Progressieve clubs leggen steeds vaker aan de deur uit wat de spelregels binnen zijn (‘Geen discriminatie, consent is key’), maar je moet je al serieus misdragen om de toegang geweigerd te zien. Tout le monde a sa chance. Het was de blik van een buitenlander, die het fotoverbod betreurde als ‘berlinification’, die me de waarde van dat opendeurbeleid liet inzien.

Uitgelachen op Instagram

Toch vind ik het fotoverbod een uitstekende zaak. De lockdowns hebben tot introspectie geleid in het dj-circuit. De discussies over grensoverschrijdend gedrag laaiden voor corona al op, maar bij de heropening werden ze omgezet in beleid. Het beroemde Fabric in Londen voerde bij de heropening eenzelfde verbod in. Niet-consensueel filmen, zoals online magazine Vice het noemt, is ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dat klinkt ferm overdreven. Zeker als het gaat om filmpjes met wat op en neer deinende ellebogen. Maar wat met deze voorbeelden? Een voguer wil wat moves uittesten en wordt meteen omringd door camera’s die het flamboyante nachtdier willen vastleggen? Een filmpje van een 64-jarige clubber, een ancien in de scene, belandt op Twitter, waar hij het mikpunt van spot wordt. Een queer man met overgewicht gaat graag dansen in een harnas en ontdekt dat hij op een story op Instagram wordt uitgelachen?

‘In het beste geval is filmen zonder toestemming een inbreuk op de privacy. In het slechtste geval – en vooral als het iemand beschaamt die niet past in de stereotype blanke, cis, heteroseksuele mannelijke blik – kan het haat uitlokken’, schrijft Chiara Wilkinson op Vice. Een fotoverbod is er heus niet alleen om seks op de dansvloer of Berlijnse bollen aan de bar te verhullen, zoals Jens Grieten lijkt te suggereren. Belgische clubs als C12 (of Kompass!) zijn inderdaad geen Berghain, maar ze zijn ook geen Chirofuif. Ook bij ons wordt bewust gespeeld met grenzen en normen die het daglicht (nog) niet kunnen verdragen. Dat gaat van experimenten met darkrooms over kledij tot nagenoeg onbeluisterbaar harde muziek. Daardoor wordt hen soms pretentie aangewreven, maar so be it.

Net als op carnaval?

Sommige van die experimenten komen trouwens aan de oppervlakte van de mainstream. Er valt een rechte lijn te trekken van safe spaces in feministische queer ruimtes en het huidige debat over de zin en onzin van een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op Aalst carnaval. Een fotoverbod in clubs kan dus ook tot nadenken stemmen over wat we aanvaarden in tijden dat iedereen op elk moment stiekem beelden kan maken. Het gaat dan niet alleen om de vrijheid van wie of wat queer is. Ook andere zaken die gebeuren bij het uitgaan, zie je een dag later liever niet terug op filmpjes van vrienden: die dronken zoenpartij, een huilbui op de trappen of een black-out. Moeten we dat reguleren met een strikt fotoverbod? Of is etiquette voldoende?

‘De smartphonelens kan de sfeer doorbreken, zowel voor fotograaf als het subject. We zouden graag willen dat elke avond een ervaring is die samen beleefd wordt in het moment, zonder dat we de buitenwereld binnenbrengen in de club of omgekeerd’, schrijft C12 nog bij de aankondiging. Waar het om gaat, is eigenlijk simpel: dat die persoon naast mij niet meer hoeft weg te duiken en dat ik mijn smartphone gewoon in mijn broekzak houd. Tenzij ik het uur wil checken, want om 7.58 uur is het echt wel hoog tijd om mij weer naar de buitenwereld te begeven.

24 februari 2023

De terreur van de roze lijfpolitie

Of hoe het schoonheidsideaal ons blijft terroriseren.

Foto: Courtney Charles

Een tijdje geleden had collega Inge Schelstraete het op deze blog over al het fatshaming dat de Nederlandse kroonprinses Amalia te slikken krijgt. Bij u, beste lezer, maakte dat wel een en ander los. Ik kreeg mails van mensen die vonden dat er grotere problemen in de wereld waren (een klassieker, dat soort mails), en van mensen die zichzelf al een heel leven geterroriseerd voelen door een onrealistisch schoonheidsideaal. Daarnaast waren er ook een paar moeders die aankaartten dat het niet alleen meisjes en vrouwen zijn die daaronder te lijden hebben, want dat ze zich ook zorgen maakten over hun zoons obsessie met het fitnessideaal. Jongens die hele dagen aan gewichten hangen, in een halsstarrige poging om sixpacks en een gespierde borstkas te kweken. Het is een obsessie die ook de gayscene niet onberoerd laat, zo blijkt uit een reeks getuigenissen in dit verhaal over hoe iemands waarde op de dating- en relatieladder bepaald wordt door hoe je eruitziet, en vooral: hoe je lijf eruitziet. Zo is er de getuigenis van E. Zijn trainingsschema werd steeds intensiever – op een gegeven moment sportte hij zes keer per week. Met resultaat: zijn ‘waarde’ was dankzij zijn gespierde ­lichaam gestegen. ‘Jongens die mij eerst niet zagen staan, spraken mij nu wél aan.’ Die bevestiging werkte verslavend, zegt hij ‘Daardoor raakte ik hypergefixeerd op eten en drinken.’ Hij legde de lat steeds hoger, zelfs met zijn ‘gewoon’ gespierde lichaam was hij niet meer tevreden, hij wilde eruitzien zoals een groep vrienden, die de lichamen van ‘covermodellen’ hadden. In de ­zomer van 2021 nam hij acht weken anabole steroïden, waar hij via diezelfde vriendengroep aan kon komen. Al snel zag hij resultaat. ‘Ik zag er echt opgepompt uit. Het ­regende complimentjes. Ik voelde me ­superzelfverzekerd.’

Het deed me denken aan wat ik vorige week hoorde, toen ik in een café aan het wachten was op een vriendin. Ik zat over mijn boek gebogen, en probeerde mezelf af te leiden van het gesprek aan het tafeltje naast me. Twee mannen zaten er. Jong. Sexy. Ze waren elkaar aan het versieren. Als ik een wordcloud van hun gesprek had getekend, had dat vier dikke vette wolken opgeleverd: spieren, crossfit, jeansmaat en als vierde vreemde eend in de bijt: cheesecake. Want daarover discussieerden ze ook, of ze die nu wel of niet zouden bestellen. Want: ‘vet en suiker en al’. Ontluisterend, vond ik het, en ook wel intrigerend. Of beter: het was vooral mijn eigen reactie die ik intrigerend vond. Vrouwen discussiëren al eeuwen over dat soort dingen, en dan doe ik zelf lustig mee. Pas nu, nu ik het vanuit een ander standpunt hoorde, besefte ik hoe absurd het allemaal is. En ook: hoe moeilijk we ervan af geraken. Want zelfs het besef dat het absurd was, kon ook mij niet verhinderen dat ik mijn spontane zin in een stuk cheesecake begroef in allerlei suiker-, vet- en weegschaalargumenten. Zo diep zit het, bij oud, jong, man, vrouw, gay, hetero. En soms denk ik dat het om meer gaat dan enkel de fysieke consequenties van te veel suiker en vet, maar om een soort gebods- en verbodsreligie waarin we allemaal de eerste van de klas willen zijn. Of is dat te absurd doorgedacht?