Zweedse regisseur Ruben Östlund juryvoorzitter op filmfestival van Cannes

De Zweedse regisseur Ruben Östlund zal de jury voorzitten tijdens het 76ste filmfestival van Cannes. Östlund won zelf tweemaal de Gouden Palm, de tweede pas vorig jaar.

De filmwereld blaast van 16 tot 27 mei verzamelen aan de Croisette in Cannes. Östlunds volgt de Franse acteur Vincent Lindon op. De jury onder zijn leiding kende vorig jaar de prestigieuze hoofdprijs van Cannes toe aan Östlunds laatste langspeler, Triangle of sadness. Die satirische film gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. Ook in 2017 kaapte Östlund de hoofdprijs, met de film The square.

De regisseur is blij, trots en nederig met zijn aanstelling. ‘Geen enkele andere plek in de wereld wekt zo’n verlangen naar film op, wanneer het doek opengaat voor een film in competitie’, stelt de 48-jarige cineast in het persbericht.

Landgenote Ingrid Bergman was vijftig jaar eerder juryvoorzitter in Cannes. Östlund is de derde tweevoudige laureaat die juryvoorzitter wordt, na Francis Ford Coppola en Emir Kusturica en de eerste die juryvoorzitter wordt één jaar na winst.