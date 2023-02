Mediamagnaat Murdoch geeft toe dat ‘sommige presentatoren’ van Fox News leugens over verkiezingen promootten

Verschillende presentatoren van de Amerikaanse conservatieve nieuwszender Fox News steunden actief de leugens van Donald Trump over ‘gestolen presidentsverkiezingen’, zegt Fox-baas Rupert Murdoch. ‘Achteraf gezien, hadden we het beter aangeklaagd.’

Rupert Murdoch, topman van het media-imperium achter het Trumpgezinde Fox News, had meteen twijfels bij Donald Trumps claims over vervalste verkiezingen. Dat blijkt uit juridische documenten die openbaar werden gemaakt.

Enkele van de presentatoren van zijn nieuwszender zaten echter niet op die lijn, geeft Murdoch toe. Zij ‘promootten’ het. Met die verklaring lijkt de man zijn personeel onder de bus te gooien. Zelf wast hij zijn handen (deels) in onschuld. ‘Fox News riep Joe Biden nog op verkiezingsavond uit tot winnaar’, werpt Murdoch op.

Toch krijgt de zender kritiek omdat het in de weken na de verkiezingen gasten bleef uitnodigen die het riedeltje van de vervalste verkiezingen volhielden. De zender berichtte wekenlang over de samenzweringstheorie. ‘Achteraf gezien, hadden we het beter aangeklaagd’, zegt Murdoch daarover. De zender behandelde het als ‘nieuws dat de president en zijn advocaten zulke zaken zeiden’, klinkt de verdediging.

De verklaringen van Murdoch kaderen in een rechtszaak aangespannen door Dominion Voting System. Het stemcomputerbedrijf meent dat de foutieve berichtgeving over ‘gestolen’ verkiezingen hen imagoschade heeft opgeleverd. Daarvoor eisen ze een schadevergoeding van 1,5 miljard euro bij de mediamagnaat.