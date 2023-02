PSG-voetballer Hakimi beschuldigd van verkrachting

De Marokkaanse international Achraf Akimi, rechtsachter bij voetbalclub Paris Saint-Germain, is door een 24-jarige vrouw van verkrachting beschuldigd.

Dat meldden Franse media en werd door een politiebron aan het Franse agenschap AFP bevestigd. Het parket van Nanterre heeft maandag een onderzoek geopend naar de zaak.

Het slachtoffer kwam zondag aangifte doen. Volgens haar is het contact tussen haar en Hakimi zaterdag bij de voetballer thuis in Boulogne-Billancourt volkomen uit de hand gelopen. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten. Hakimi is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hakimi, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK met Marokko verrassend de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk. Hij werd gisteren nog verkozen in het elftal van het jaar op de The Best Fifa Football Awards en was ook aanwezig op de prijsuitreiking in Parijs.