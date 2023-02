Het Oekraïense stadje Siversk, op enkele kilometers van het front in het oosten van het land, wordt al een jaar lang bijna elke dag gebombardeerd. Het Russische leger kon het stadje nog nooit in handen krijgen. Fotograaf Gert Jochems reisde afgelopen week langs het front en sprak met de laatste overgebleven inwoners. Kijk mee in bovenstaande video.