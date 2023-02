Koud, met kans op lichte (winterse) neerslag

Dinsdag begint over het noordwesten vrij bewolkt met wat kans op lichte neerslag, die eventueel winters kan zijn. Elders blijft het droog bij temperaturen die schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden in Laag- en Midden-België.

Dit bij een schrale noordoostenwind, zo meldt het KMI.

In de loop van de avond en nacht wordt het helder tot lichtbewolkt. Het gaat opnieuw vriezen bij minima tussen -2 en -6 graden.

Woensdag is de zon opnieuw volop van de partij. ‘s Ochtends zal het nog vriezen, maar daarna klimmen de temperaturen naar 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden in het centrum, al blijft de schrale noordoostenwind goed voelbaar.

Ook donderdag belooft zonnig te worden. Het kwik klimt dan enkele graden hoger tot maxima van 9 graden. Vrijdag neemt de kans op een buitje toe.