Gleb Pavlovski, de man die in Rusland als eerste besefte hoe je politici in de markt zette, zag hoe het systeem is ontspoord.

Als er éen man was, die achteraf bedenkingen had bij z’n rol in ‘the making of Putin’, is het Gleb Pavlovksi. De eerste spindokter in de prille Russische democratie heeft eerst Boris Jeltsin en daarna ...