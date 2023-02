Christine Applegate zwaait de rode loper uit

De Amerikaanse actrice Christina Applegate (51) heeft zondag naar eigen ­zeggen haar mogelijk laatste publieke optreden gegeven, op de rode loper van de SAG Awards.

‘Dit was mogelijk mijn laatste prijsuitreiking als actrice’, verklaarde Christina Applegate na afloop van de SAG Awards, die zondag plaatsvonden in Californië. De Amerikaanse actrice, die vooral bekend is uit de sitcom Married with children, lijdt aan multiple sclerose. Op de rode loper van de awardshow droeg ze een wandelstok met de boodschap ‘FU MS’ – fuck you, ­multiple sclerose.

Applegate was op de SAG Awards genomineerd als beste ­actrice in een comedyreeks voor haar rol in de Netflix-show Dead to me. Daar moest ze het afleggen ­tegen Jean Smart (Hacks). De 51-jarige Applegate betwijfelt echter dat er nog een kans komt. ‘Ik kan me gewoon niet inbeelden dat ik in de toekomst om 5 uur ’s ochtends ­opsta en 12 tot 14 uur op een set sta. Dat heb ik momenteel niet meer in me.’

Tijdens de opnames van het derde en laatste seizoen van Dead to me was Applegate naar eigen zeggen al ‘elke dag een wrak’ wegens haar ziekte. Bij de LA Times zei ­Applegate dat ze wel nog een toekomst ziet als stem­acteur.