Zoektocht naar vermiste bejaarde levert geen nieuwe sporen op

De zesde dag van zoekacties naar de 75-jarige dementerende Emilietta Chini uit Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) met de helikopter van de federale politie en politiespeurhonden leverde maandag geen nieuwe resultaten op. Zondag werden een pantoffel en een zakdoek gevonden, waarvan de kinderen meenden dat die van hun verdwenen moeder was.

In het vindgebied gingen maandag toch de politiespeurhonden verder op zoek naar nog andere sporen. Met rood-witte linten werd telkens een zone afgebakend, waarbinnen de honden minutieus moesten zoeken. Er liepen telkens ook geleiders bij met honden aan de leiband. Telkens een zone doorzocht was, schoven de politiemensen met hun hond op.

De pantoffel werd tijdens een lijnzoeking met vrijwilligers gevonden in het Mechels Bos. Een politiespeurhond vond daarna nog een zakdoek. Dat zijn voorlopig de enige twee tastbare sporen van Emilietta.

Maandag raakte al bekend dat de politie voorlopig geen beroep meer doet op vrijwilligers, zoals het voorbije weekend gebeurd is. Zaterdag daagden 250 en zondag 150 burgers op om mee te helpen zoeken naar de vrouw, die sinds woensdagavond 17 uur verdween uit haar woning op de Damhertstraat.

De Cel Vermiste Personen van de federale politie heeft de zoektocht weer overgenomen. Het parket van Limburg bevestigde maandag dat de zoekactie helaas geen bijkomende elementen opleverde. Dinsdag volgt nieuw overleg over de te nemen stappen.

Intussen blijven de familieleden en vrienden zelf te voet het bosrijke gebied doorzoeken in de hoop Emilietta terug te vinden.

Tijdens een onbewaakt moment verdween de vrouw woensdagavond rond 17 uur van aan haar woning op de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Ze had nog met een buurtbewoonster gesproken op het einde van de Lindenlaan. Ze vroeg waar de nabijgelegen Louis Mercierlaan lag. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Ze was gekleed in een blauwe jeansbroek, droeg geen jas en ze liep op grijze pantoffels. Tips blijven welkom via 0800 - 30 300.