Naar IJsland om het noorderlicht te zien? Bespaar u de moeite, want met wat geluk kunt u die natuurpracht ook in uw eigen tuin bewonderen.

Het internet stond er vandaag vol van: foto’s van het noorderlicht dat te zien was in België en Nederland. Uitzonderlijk, of toch niet? We vragen het aan Katrien Kolenberg, professor astrofysica aan de UAntwerpen, VUB en KU Leuven.

Wat is het noorderlicht eigenlijk?

Kolenberg: ‘Het is een lichtfenomeen waarbij je een gekleurde gloed, of bewegende banden aan de hemel ziet. Het lijken ook wel gordijnen van gekleurd licht. Groen en rood, maar soms ook blauw en oranje: het kan tal van kleuren hebben. Het komt vooral voor rond de polen. Het noorderlicht bij de noordpool, de aurora borealis, of het zuiderlicht bij de Zuidpool, de aurora australis.’

‘Het wordt veroorzaakt door elektronen en ionen, geladen deeltjes die de zon continu in de ruimte slingert. Die vliegen aan miljoenen kilometers per uur op de planeten af. Zij worden afgeremd door het magneetveld van de aarde, maar kunnen via de magnetische polen toch binnendringen in de bovenste lagen van de atmosfeer. Daar interageren ze met de elementen in die atmosfeer, wat licht veroorzaakt.’

Is het zeldzaam dat we dit ook bij ons kunnen zien?

‘Ja, dat is zeldzaam. De zon moet er heel actief voor zijn, waarbij zonnestormen zoveel geladen deeltjes uitspuwen dat het licht ook op lagere breedtegraden zichtbaar is. Maar de zon is niet altijd zo actief, want de zonneactiviteit verloopt in cycli van ongeveer elf jaar. Een van de laatste keren dat we het hier in België goed konden waarnemen, was eind oktober 2003, toen was het met het blote oog zichtbaar: de zogenaamde ‘Halloween Storms’’

‘Nu was al vastgesteld dat er een grote zonne-uitbarsting had plaatsgevonden, dus wisten we dat er heel veel deeltjes richting de aarde zouden komen. Je kan dat dan inschaten wanneer die gaan aankomen.’

Zullen we dit de komende jaren vaker zien?

‘Ja, want we gaan nu naar het maximum van de huidige zonnecyclus toe. Daarbij zullen we de komende jaren meer vlekken op de zon krijgen, meer uitbarstingen en stormen, en dus mogelijk ook vaker noorderlicht bij ons.’

‘Mensen beschouwen de zon meestal als een brave ster, maar eigenlijk is dat een erg veranderlijk hemellichaam. Een gigantische, hete gasbol met een eigen leven, en eigen fenomenen die cyclisch terugkomen. Die hebben te maken met het magnetisch veld van de zon zelf.’

Het licht kleurde bij ons eerder rood. Is de typische kleur niet groen?

‘De kleur hangt af van met welke deeltjes de ionen reageren. De gassen in onze atmosfeer bestaan uit moleculen en atomen die elk hun eigen energieniveaus hebben. De gassen worden ‘aangeslagen’ door de electronen en ionen, en de manier waarop de deeltjes ‘terugvallen’ is voor elk atoom verschillend. Het is dat wat de kleur bepaalt. Zo kan het botsen van de deeltjes met zuurstof pakweg groen kleuren, en het botsen met stikstof rood. Het gaat over interacties in de hoge atmosfeer. Op ten minste 100 kilometer hoogte.’

U zegt dat het magnetische veld van de aarde ons beschermt. Wil dat zeggen dat die deeltjes anders schadelijk zouden zijn?

‘Ja, mocht dat veld er niet zijn dan zou het leven op aarde daar last van hebben. In welke mate kan ik niet zeggen – ik ben geen medicus – maar schadelijk zou dat wel zijn. Dat is ook een van de redenen waarom astronauten in de ruimte meer risico’s lopen.

Is het dan gevaarlijk om naar het noorderlicht te kijken, omdat die deeltjes dan toch dichterbij komen?

‘Neen, daarbij loop je geen risico. Het magnetisch veld beschermt ons afdoende. Wel kunnen zware zonnestormen storingen veroorzaken in ons elektriciteitsnetwerk. Soms kunnen ze tot black-outs leiden.’

De foto’s op sociale media zagen er nogal spectaculair uit. Fotoshop, of echt?

‘Ik denk dat die echt zijn. Want een camera is gevoeliger voor licht en kleuren. Onze ogen kunnen dat veel moeilijker waarnemen. Met het blote oog zie je niet hetzelfde als wat een camera kan vastleggen.’

Moet je naar een heuvel in de Ardennen om het de komende dagen nog te zien?

‘Neen, want de beelden die we nu zagen, kwamen uit de Kempen en zelfs uit Noord-Brabant. Je moet vooral zorgen dat je op een donkere plek zit met weinig lichtvervuiling. Zorg dat je ver weg bent van stadsverlichting want die zorgt voor een oranje gloed, en dat is het uiteraard niet.’

‘Eenmaal het donker is, kijk je naar het noorden, want daarlangs komen de deeltjes onze dampkring binnen. Wat ook kan helpen, is een lange sluitertijd op je camera instellen. Gisteren was het alleen met een camera waarneembaar, maar vanavond misschien wel met het blote oog.’

Welk tijdstip is het beste?

‘Men zegt soms dat het later op de avond beter zichtbaar is, maar ik zou gewoon kijken wanneer je kan. Het wordt al vroeg donker, dus dat voordeel heb je wel.’