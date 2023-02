Racismeproces: ‘Niemand staat hier op en wil in de spiegel kijken’

De eerste procesdag in de zaak rond pesterijen en racisme van Antwerpse agenten toonde een grimmig beeld van de werking bij politie en justitie. De betrokken agenten werden niet alleen jarenlang gepest, maar ook door hun bazen aan hun lot overgelaten.

‘Dit dossier is alleen maar ernstig genomen omdat het in de pers is verschenen’, fulmineerde advocaat Jos Vander Velpen in de Antwerpse rechtbank. Hij haalde er fijntjes de datum bij van het eerste proces-verbaal in het onderzoek naar pesterijen en racisme binnen een team van Antwerpse agenten: 22 maart 2017, twee dagen na het eerste krantenartikel over de zaak. Toen liep er al maanden een intern onderzoek bij de Antwerpse politie, waren de slachtoffers al herhaaldelijk naar hun meerderen gestapt, hadden vijf slachtoffers zelfs samen een brief geschreven naar hun baas.

Vandaag was de eerste zittingsdag in het proces tegen 29 leden van de Antwerpse lokale politie en het veiligheidskorps van de Federale Overheidsdienst Justitie. Allemaal waren ze lid van het vroegere team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV) in Antwerpen. Tussen 2014 en 2016 hadden de agenten samen een whatsappgroep. Het was de bedoeling om er afspraken te maken en shiften te regelen, maar uiteindelijk gebruikten ze de chatgroep om collega’s te kleineren en racistische praat te verkopen. De feiten kwamen aan het licht dankzij een reeks artikelen in De Standaard.

• Lees hier wat de agenten allemaal schreven in de chat

Wie afgaat op het pleidooi van Vander Velpen, die de Liga voor Mensenrechten vertegenwoordigt, en dat van de advocaten van de andere burgerlijke partijen, moet besluiten dat de betrokken agenten in de steek zijn gelaten. Keer op keer stapten de slachtoffers van de aanhoudende pesterijen naar hun leidinggevenden, naar de preventiedienst, naar de medische dienst. Een intern onderzoek bij de politie bracht ook geen zoden aan de dijk. ‘Om het diplomatisch te verwoorden: het was beperkt’, zei Vander Velpen. Ondertussen kwam er aan de pesterijen geen einde.

Niet het Vlaanderen dat ik ken

Integendeel, niet lang na de opheffing van de originele chatgroep kwam er een nieuwe in de plaats. Ook daarin werden foto’s gedeeld, van gedetineerden die het team moest transporteren. Een van de slachtoffers, die door de beklaagden zo hard werd onderuitgehaald dat hij tot twee keer toe zichzelf het leven probeerde te benemen, werd zelfs voor een korte periode opnieuw in die groep gegooid. ‘Om hem nog meer te treiteren’, besloot zijn advocate Joke Buyze.

A.K., een van de slachtoffers met een migratieachtergrond die jarenlang racistische opmerkingen moest verteren, heeft het nog tot 2019 in Antwerpen proberen vol te houden. ‘Dit is niet het Vlaanderen dat ik ken’, verklaarde de man in de rechtbank, terwijl zijn stem brak. ‘Het is een schande om mensen op zo’n manier te laten werken.’ Het jarenlange getreiter heeft zijn effect niet gemist. A.K. is nog maar net 50 jaar geworden, maar werd recent met pensioen gestuurd.

De slachtoffers en hun advocaten schetsten een werkomgeving waar iedereen die wat zwakker kon overkomen, de volle laag kreeg. ‘Ze beschouwden zichzelf alsof ze boven iedereen stonden, als übermenschen’, aldus advocaat Abderrahim Lahlali. ‘Geen van hen staat op en durft echt in de spiegel te kijken.’

De sfeer binnen het GEOV-team werd gezet door B.U., een vakbondsafgevaardigde ‘die dankzij die functie met alles wegkwam’ en J.K., ‘die geniepiger te werk ging’, zo beschrijft een commissaris die door zijn collega’s het leven zuur werd gemaakt. Een gesprek tussen de man, zijn pester J.K. en de korpschef draaide op niets uit. ‘Blijkbaar was het al de derde keer dat J.K. op gesprek moest komen. Of hij niet gewoon kon stoppen, vroeg de korpschef. Daar bleef het bij. Een paar dagen later kreeg ik een hartinfarct.’

Volgende week komen er nog burgerlijke partijen aan de beurt, daarna mag de verdediging spreken. Het openbaar ministerie vorderde voor de twee aanstokers twaalf maanden cel, waarvan de helft effectief. Voor de overige beklaagden werden celstraffen met uitstel geëist.