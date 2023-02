Wat is het geheim van sterrenchef Peter Goossens?

Sinds 2004 onafgebroken drie sterren. Al twintig keer 19,5/20 in Gault&Millau. Sinds 2006 onafgebroken in The World’s 50 Best Restaurants. Of je nu al dan niet een fan van Peter Goossens bent, zijn palmares is indrukwekkend: dat is geen oordeel, maar een feit. Komt dat succes alleen door zijn kookkunst of zijn er andere factoren die meespelen?