Ook laatste vestigingen van kinderdagverblijven Mippie en Moppie zijn vergunning kwijt

Mippie en Moppie 5 en 6, de laatste vestigingen van de kinderdagverblijven van Mippie en Moppie waarover nog geen beslissing was gevallen, verliezen elk hun vergunning. Op 1 maart moeten de deuren definitief dicht. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) maandag.

Omdat de organisator van de twee kinderdagverblijven in Hofstade en Zemst een bezwaar tegen de schorsing had ingediend, was het aan de Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn om een advies te geven. De vergunningen van Mippie en Moppie 5 en 6 waren op 21 november geschorst. De Adviescommissie was het bezwaar van de organisator gevolgd, en dus was het aan de minister van Welzijn om een definitieve beslissing te nemen over de vergunning.

De minister heeft maandag finaal besloten om de vergunning van de twee kinderdagverblijven op te heffen. ‘Sinds het indienen van het bezwaar werd duidelijk dat de organisator niet kan voldoen aan de voorwaarden van het advies dat het Agentschap Opgroeien vroeg aan het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK)’, zegt minister Crevits. ‘Dit advies stelt heel duidelijk dat er onvoldoende garanties zijn dat kinderen veilig kunnen opgevangen worden in deze kinderopvanglocaties.’

‘De organisator heeft voldoende tijd gehad om te voldoen aan de nodige voorwaarden, maar er zijn onvoldoende garanties na de hele periode’, zegt de minister nog. ‘De veiligheid van kinderen en de kwaliteit binnen een kinderopvang staan altijd voorop.’

Vanaf 1 maart mogen de twee crèches definitief hun deuren niet meer openen. Ondertussen zijn het lokaal bestuur en de ouders van de kinderen op de hoogte gebracht.

De zaak ging vorig jaar aan het rollen toen beelden waren opgedoken waarin te zien was hoe een peuter in zijn slaapzak werd vastgebonden aan zijn bedje. De vergunning van dat kinderdagverblijf, Mippie en Moppie 2 in Keerbergen, werd midden november geschorst. Een week later werden de andere vestigingen van Mippie en Moppie eveneens gesloten.

De vergunning van Mippie en Moppie 1 en 2 werd begin februari definitief opgeheven. Mippie en Moppie 3 is al een lange tijd geleden op eigen initiatief gesloten. Mippie en Moppie 4 ten slotte werd eveneens geschorst in november, samen met de andere vestigingen, maar is intussen ook op eigen initiatief definitief gesloten.