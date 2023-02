Vincent Van Quickenborne zat vier dagen in de gevangenis (en trekt er lessen uit)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Van Quickenborne in de gevangenis

‘Als je mensen behandelt als dieren, dan krijg je dieren terug’, zegt minister Vincent Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws. ‘Dat is wat Vorst heeft voorgebracht’. Hij verbleef vier dagen in de gevangenis voor het nieuwe televisieprogramma van Play4 Recht naar de gevangenis, dat vanaf dinsdag te zien is. Hij zat zowel in Vorst als in de nieuwe, moderne gevangenis van Haren. De omstandigheden in Vorst waren wreed en hygiëne was er zoek. ‘Je moet je behoefte doen in een emmer. Er kruipen ratten rond’, zegt Van Quickenborne.

De persoon achter Calvo

‘Mijn tank was na die verkiezingen totaal, totaal leeg’, vertelt Kirstof Calvo (Groen) in De Morgen. ‘Ik was plots door de Vlaamse rechterzijde uitgeroepen tot “de grote vijand”. Daardoor heb ik mij eenzaam gevoeld, maar dat had ik voor een stuk aan mezelf te danken. 2019, 2020, 2021 was dus best een pittige periode, met ups en downs’. Pas nadat hij gestopt was als fractieleider in 2021 vulde hij zijn tank weer aan dankzij zijn ‘hardnekkig en ijverig karakter’.

‘Ik kan enorm genieten van ideeën en inzichten,’ zegt Calvo ook nog, ‘van ontmoetingen met mensen die inspireren, om als persoon bij te leren en als samenleving stappen te zetten. Dat is eigenlijk wat mij energie geeft.’ Calvo trekt er ook lessen uit: ‘Door al mijn ambitie en drang naar avontuur, ben ik heel slordig omgesprongen met mensen die mij dierbaar zijn’. Hij hoopt dat in de toekomst te vermijden door te groeien als persoon en tegelijkertijd nog betekenisvol te zijn in de politiek.

Haren, een droomgevangenis?

‘99 procent van onze gedetineerden komt ooit vrij, maar vandaag hervallen zeven op de tien gedetineerden in criminaliteit, telkens opnieuw’, zegt Vincent Van Quickenborne. Er moet volgens de minister worden geïnvesteerd in moderne, menswaardige gevangenisinfrastructuur. Met Haren zijn we volgens hem eindelijk van de 19de eeuw naar de 21ste eeuw gegaan. ‘De cellen hebben geen tralies maar verstevigd glas. Er zijn geen cipiers aan het werk, maar detentiebegeleiders. Bovendien kunnen gevangenen in een open regime met hun digitale pas overal naartoe gaan.’

Wie geen fan is van het avontuur is Tom Van Grieken. Hij uitte zijn ongenoegen in een tweet: ‘Hij zou er beter voor zorgen dat misdadigers ook in de gevangenis terechtkomen, en dan niet voor enkele dagen, maar om hun volledige straf uit te zitten’.