Scheidsrechters duidelijk nadat VAR elleboogstoot mist: ‘Club-speler had rood moeten krijgen’

Tajon Buchanan had na een VAR-interventie een rode kaart moeten krijgen voor zijn elleboog in het aangezicht van AA Gent-speler Gift Orban. Dat is ook de logische conclusie van het Scheidsrechtersdepartement van de Belgische voetbalbond. De geviseerde VAR Kevin Van Damme wordt daarom voor de bekermatch Antwerp-Union vervangen.