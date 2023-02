Is de ergernis over Roald Dahl en de sensitivityreaders bij Puffin al gaan liggen? Dan kunnen we misschien terug naar de orde van de dag. Het is maandag, de krokusvakantie is voorbij, in de boekentas zit een toets: 2,5 op 10 voor begrijpend lezen. Om te janken is het. Tenslotte heb ik het halve oeuvre van Roald Dahl er al minstens twee keer doorgejaagd. Iedere avond zit ik kromgetrokken onder een hoogslaper. Boek op schoot, kind in de okselholte, het is het mooiste moment van de dag.