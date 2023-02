Samengeperst op transport

Kaalgeschoren, met enkel een witte broek aan en op blote voeten, en onvoorstelbaar dicht op elkaar gepakt: zo werden vrijdag 2.000 vermoedelijke leden van enkele straatbendes verhuisd naar een nieuwe megagevangenis in El Salvador. Die gevangenis in Tecoluca heeft plaats voor 40.000 gedetineerden en is het paradepaardje van president Nayib Bukele in zijn beruchte ‘oorlog tegen de misdaad’. De cellen hebben er een oppervlakte van 100 vierkante meter. Volgens de autoriteiten is er plek voor meer dan honderd gevangenen per cel, in stapelbedden. Zij moeten het stellen met twee gootstenen en twee toiletten.