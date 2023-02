Leko wil aan de leugendetector over verklaringen spijtoptant Veljkovic

De voormalige trainer van Club Brugge, Ivan Leko, wil aantonen dat de verklaringen die spijtoptant Dejan Veljkovic over hem deed geen hout snijden.

Een groot deel van de beklaagden in de Propere Handen-zaak over corruptie en zwart geld in het Belgisch voetbal sturen aan op een minnelijke schikking. Tien van de 57 beklaagden hebben al een deal gesloten, nog een aantal voert onderhandelingen.

Zij worden er bijna allemaal van verdacht dat ze meedraaiden in het systeem van de spelersmakelaar Dejan Veljkovic, die ondertussen spijtoptant is geworden. Die had een systeem uitgedokterd waarbij hij de spelers en trainers die hij vertegenwoordigde onder andere via valse scoutingcontracten een deel in het zwart kon laten betalen.

Verdoken premies

Ook Ivan Leko zou op die manier uitbetalingen in het zwart hebben gekregen. Hij zou ook verdoken premies hebben gekregen bij transfers die Veljkovic deed. Onder andere bij de transfers van Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Tomecak naar Club Brugge en de transfer van Steven De Petter naar Sint-Truiden.

Maar Leko blijft hardnekkig ontkennen. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge heeft vanochtend bijkomende onderzoeksdaden gevraagd aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) die zich over de zaak Propere Handen buigt. Leko vraagt een test met de polygraaf of leugendetector om zijn onschuld aan te tonen. Op 13 maart weet hij of de KI daar op ingaat.