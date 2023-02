Vrijdagnacht stak de uitbater van een supermarkt in Houthalen-Helchteren een inbreker neer met een mes. De man overleed ter plaatse. Kun je in zo’n geval van wettige verdediging spreken? Advocaat Jef Vermassen legt uit.

Vrijdagnacht, 01.30 uur. Een man dringt een superette in Houthalen-Helchteren binnen. Hij is gewapend met een scherp voorwerp, waarschijnlijk een schroevendraaier. Op dat moment is uitbater Hasan Y. er ...