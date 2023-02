Amerikaan bezocht Disneyland 2.995 dagen op rij en breekt zo wereldrecord

Wat begon als een grap om een periode van werkloosheid door te spoelen, eindigde voor Jeff Reitz in een wereldrecord opeenvolgende bezoekjes aan Disneyland. ‘Het was wild.’

‘Ik had graag de kaap van 3.000 overschreden’, zegt kersvers recordhouder Jeff Reitz aan Guinness World Records wanneer hij zijn akte in ontvangst mag nemen. Tussen 1 januari 2012 tot de eerste sluitingsdag in de coronacrisis op 14 maart 2020 bracht Reitz elke dag een bezoek aan het pretpark in Anaheim in de staat Californië. Goed voor 2.995 opeenvolgende dagen in Disneyland.

Reitz was net werkloos geworden toen het pretpark aan zijn deur met een nieuwe actie op de proppen kwam. Een jaarpas werd iets voordeliger in schrikkeljaar 2012, want de ‘Extra Disney Day’ boordevol extraatjes kreeg je er gratis bij. Een vriend gaf het hem daarom cadeau.

Reitz besloot om de moed erin houden en niet thuis ‘in een pyjama gefrustreerd rond te lopen’ omdat hij geen job had. Hij gebruikte zijn jaarpas ten volle en besloot dagelijks terug te keren. Na 366 bezoeken in het schrikkeljaar 2012 werd hij erebezoeker van het park. De jaarpassen bleven elkaar opvolgen. Ook toen Reitz een job wist te strikken, liet hij zijn visites niet los. Voor, na of in de pauzes tussen de werkuren bleef hij het park bezoeken. Via zijn blog en posts op sociale media maakte hij z’n bezoeken wereldkundig. Aan de Los Angeles Times vertelt hij hoe de routine hem alle mooie details van het pretpark deden ontdekken.

Reitz koestert geen ambities om z’n record te verbeteren. Foto: getty

Reitz hield zijn aantal bezoekjes keurig bij. Lang bestond helemaal geen wereldrecord voor bezoeken aan Disneyland. Al kwam daar een dikke week geleden verandering in met een telefoontje van Guinnes World Records aan Reitz. Nu is hij officieel erkend als recordhouder.

‘Het was wild’, blikt hij terug, maar ambities om het record te verbeteren, heeft hij niet. Sinds de coronacrisis is het park overgestapt op een reservatiesysteem om drukte te beperken. Op sommige dagen worden daarom jaarpassen geweerd. Hij hoopt wel om binnenkort het park nog eens een bezoek te kunnen brengen met het certificaat onder de arm en alle parkmedewerkers nog eens te zien.