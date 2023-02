Als donderslag bij heldere hemel: favoriet Wout van Aert geeft verstek voor Strade Bianche komende zaterdag. Dat maakte de Belg van Jumbo-Visma zelf bekend op Twitter. Hij wijzigt zijn plannen: zijn eerste koers op de weg wordt de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico.

‘Ik voelde me de voorbije dagen niet goed hier op trainingskamp in Tenerife. Niets al te erg, ik voelde me al beter na een paar dagen. Maar ik heb wel mijn training wat moeten aanpassen en kan onmogelijk op mijn best zijn in Strade Bianche. Winnen zit er momenteel niet in. ‘

Van Aert vertoeft momenteel op de Teide en gaat daar nog wat langer blijven: ‘Het is beter wat langer op hoogte te zitten nu. Ik heb wat meer tijd nodig, soms is dat nodig.’