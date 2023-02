Baby van zes maanden in kunstmatige coma na val bij onthaalouder

Een baby van zes maanden oud is maandagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt na een val. Dat gebeurde bij een onthaalouder, in de Tweebunders in Kessel-Lo. Het kind wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Het incident gebeurde rond 10.30 uur. De onthaalmoeder was het kindje aan het verzorgen op de verzorgingstafel, toen het ten val kwam. ‘Het kindje viel op de verzorgingstafel zelf, niet op de grond. Het was wel een serieuze val, en het kindje draaide meteen weg’, aldus parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

Er werd meteen een reanimatie gestart, en de 112 en de ouders werden onmiddellijk verwittigd. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse die het kindje overbracht naar het ziekenhuis. Het kindje heeft een schedelfractuur en hersenbloeding opgelopen, en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Onderzoek opgestart

Gezien de ernst van het ongeval werd ook de politie en het parket verwittigd. ‘Er is een onderzoek lopende naar onopzettelijke slagen en verwondingen’, zegt Callewaert. ‘We hebben voorlopig geen enkele aanwijzing dat er kwaad opzet in het spel is. Een ongeval, maar wel een met zware gevolgen. Gezien de ernst van de verwondingen is er dus wel een onderzoek lopende. Een wetsdokter werd aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren.’