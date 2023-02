Nog meer lichaamsdelen van vermoord Hongkongs model gevonden

Afgelopen weekend werden nog enkele ledematen gevonden die zouden hebben toebehoord aan het vermoorde model Abby Choi. Een lijkschouwer moet uitsluitsel bieden.

De ex-man van de 28-jarige influencer Abby Choi en twee van haar voormalige schoonfamilieleden worden verdacht van moord. Dat maakte de lokale politie bekend nadat er dit weekend nog meer lichaamsdelen van de vrouw werden teruggevonden.

Vrijdag werden er ledematen van Choi ontdekt in een diepvries. Een zoektocht in een huis in een nabijgelegen dorp, dicht bij de provincie Tai Po, en aan een lokale begraafplaats, leverde nog meer gruwelijke ontdekkingen op: een schedel, haar en enkele ribben waren verstopt in een grote pot. De inhoud van die pot werd naar de lijkschouwer gebracht om te verifiëren of ze aan Choi toebehoorden. Een gaatje aan de achterkant van haar schedel zou het bewijs kunnen zijn van een ‘fatale aanval’ op het slachtoffer, zei de politie. Het forensisch onderzoek moet daar nu duidelijkheid over verschaffen.

Enkele elementen wijzen alvast in die richting: de politie ontdekte ook nog een vleesmachine en een elektrische zaag op de plaats van het delict. Dat meldt het persagentschap Reuters. De zoektocht naar de rest van haar lichaam gaat voort.

Intussen werden haar ex-man, zijn vader en zijn broer zondag formeel in beschuldiging gesteld. De moeder van de ex-man wordt ervan beschuldigd het onderzoek te hebben verhinderd. Ook een vierde persoon werd gearresteerd en een vijfde werd dit weekend toegevoegd aan de lijst met verdachten. Alle drie de beschuldigden moesten maandag voor de rechter verschijnen.

Choi verscheen onlangs nog op de cover van L’Officiel Monaco, een modemagazine en liep eind vorige maand nog mee in een haute couture-modeshow van ontwerper Elie Saab.