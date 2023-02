Concertorganisator waarschuwt: ‘Stuur kinderen onder de twaalf niet alleen naar grote optredens’

Kinderen onder de twaalf boeken best een zitplaats en worden begeleid door een volwassene wanneer ze een megaconcert van hun idolen meepikken, vindt organisator Be-at. ‘Soms krijgen we achteraf boze mailtjes of telefoontjes over blauwe plekken of kapotte iPhones.’

Be-at, de evenementengroep met onder meer het Antwerps sportpaleis en Vorst Nationaal in haar rangen, roept ouders op om jonge kinderen niet onbegeleid aan de deuren van grote concerten af te zetten. Aanleiding is het concert van de Italiaanse rockband Måneskin in Vorst Nationaal op 2 en 3 maart.

‘Sinds 2019 zien we steeds vaker erg jonge kinderen alleen aanschuiven voor de deuren’, merkt Coraline Berael van Vorst Nationaal op. ‘Zelfs jonger dan twaalf. Omdat ze tickets kochten voor de staanplaatsen op het middenplein, trotseren ze weer en wind en schuiven ze ruim op voorhand aan. Eens de deuren openen, wordt naar de meest begeerde staanplaatsen gespurt waarna ze middenin een mensenmassa terechtkomen.’

En dat is niet meteen een plek voor jonge kinderen, meent Berael. ‘Soms krijgen we achteraf boze mailtjes of telefoontjes van ouders over blauwe plekken of kapotte iPhones. Die eisen dan een vergoeding.’ Berael wijst ook op onvoorziene omstandigheden. ‘Het gebeurt gelukkig bijna nooit, maar stel dat we moeten overgaan tot een evacuatie. Iemand onder de twaalf kan die situatie onvoldoende inschatten. Bovendien dreigen kinderen aan de uitgang te stranden. Zelfstandig vertrekken met het openbaar vervoer of de wagen nemen kunnen zij niet.’

Tendens

‘Als organisatie hebben we zulke zaken niet in de hand. Vandaar dat we preventief willen werken’, argumenteert Berael. De disclaimer wordt na een ad-hocrisicoanalyse uitgestuurd en is overigens niet nieuw. Zo kwamen er soortgelijke waarschuwingen bij optredens van popsterren Ariana Grande, Billie Eilish en Olivia Rodrigo. ‘Sinds 2019 merken we meer jonge concertgangers zonder gezelschap. Het is een tendens in heel Europa’, legt ze uit. ‘Kinderen zien filmpjes van optredens via Tiktok of Youtube en krijgen zo een vertekend beeld over hoe alles eraan toe gaat.’

‘We zijn ergens heel tevreden dat ouders hun vertrouwen stellen in de organisatie. We kunnen dat zien als een bekroning op ons werk. Maar het moet beheersbaar blijven. Bovendien is een eerste grote concertervaring van je kind erg mooi. Het is misschien leuk om dat samen met je kind te delen, ergens op een veilige zitplaats waar het ook aangenaam toeven is en de zichtbaarheid voor iemand met een kleinere gestalte vaak beter is.’