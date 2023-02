Vlaamse begroting doet het beter dan verwacht

Het tekort op de Vlaamse begroting valt beter mee dan verwacht. De Vlaamse regering zou zelfs een jaar vroeger uit de rode cijfers kunnen geraken.

Een tekort van 2,65 miljard euro dit jaar (276 miljoen beter dan verwacht) en een van 1,82 miljard euro in 2024 (96 miljoen beter dan in de begroting voorzien). Volgens de Serv, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners, doet de Vlaamse begroting het voorlopig beter dan aanvankelijk ingeschat.

Dat komt door de hoger dan verwachte economische groei, een groeiende bevolking en de evolutie van de index, waardoor de ontvangsten sterker stijgen dan de uitgaven. De Vlaamse overheid is zelfs goed op weg naar een begroting in evenwicht in 2026 – bij ongewijzigd beleid, en Oosterweel en het investeringsproject Vlaamse Veerkracht buiten beschouwing gelaten. Dat is een jaar eerder dan de streefdatum die ze zichzelf had opgelegd. Ook de schuld komt daardoor iets lager uit dan aanvankelijk verwacht.

‘De Vlaamse overheid heeft de financiën in deze woelige periode onder controle gehouden, maar er zijn nog uitdagingen’, zegt Caroline Copers, dit jaar voorzitter van de Serv en algemeen secretaris bij de socialistische vakbond ABVV. ‘Bovendien dwingen de aangekondigde nieuwe Europese begrotingsregels de Vlaamse regering om goede afspraken te maken met alle regeringen.’

Goede afspraken

De nieuwe Europese begrotingsregels dreigen veeleisend te worden voor een land met een hoge overheidsschuld, zoals België. Het Federaal Planbureau wees er al op dat er voor ons land een jaarlijkse inspanning van 1 procent van het bbp of bijna 6 miljard euro nodig is om de begroting onder controle te krijgen.

Om daarin te slagen, zijn er volgens de Serv goede afspraken nodig met de andere regeringen over de verdeling van de inspanning. De Vlaamse overheid zit op een geruststellende budgettair pad, maar dat geldt niet voor de andere regeringen van het land. Volgens de sociale partners moeten er bindende afspraken komen over de verdeling van de inspanning, die ook duidelijk maken wat er gebeurt als een regering zijn budgettaire verbintenissen niet nakomt.

Ook over het subsidieregister dat recent publiek is gemaakt, hebben de sociale partners een mening. Ze verwelkomen het register, maar dringen er tegelijk op aan dat ook subsidies aan personen, zoals kinderbijslag en de woonbonus, worden gepubliceerd. Dat kan anoniem door ze bijvoorbeeld te groeperen per gemeente.