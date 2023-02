Inflatie zakt naar 6,6 procent dankzij dalende energieprijzen

Het leven wordt nog steeds duurder, maar het tempo van de oplopende prijzen is wat gezakt. Dat komt door de dalende prijzen voor gas en elektriciteit. De voedingsprijzen nemen nog steeds sterk toe.

De inflatie in België is in februari verder gedaald, naar 6,62 procent. Dat wil zeggen dat een doorsnee mandje aan goederen en diensten op een jaar tijd 6,62 procent duurder geworden is. Dat is nog steeds veel: de Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van ongeveer 2 procent.

Maar het is wel het laagste niveau sinds december 2021. In oktober werd de piek bereikt: toen steeg het prijspeil op jaarbasis met 12,27 procent. In januari bedroeg de inflatie nog 8,05 procent. Dat de algemene inflatie nu afneemt, is een gevolg van de dalende energieprijzen.

Voor het eerst sinds lang hebben de energieprijzen een verlagend effect op de inflatie, blijkt uit de cijfers van Statbel. Niet alleen tegenover vorig jaar zakken die prijzen, ook op maandbasis zijn de dalingen spectaculair: de aardgasprijzen daalden met gemiddeld 27,8 procent, elektriciteit werd 16,2 procent goedkoper.

Minder duur dan in januari

Die sterke daling van maand op maand zorgt ervoor dat ook het algemene prijsniveau zakt vergeleken met de maand ervoor. Op jaarbasis mag er nog een stijging zijn van 6,6 procent, in vergelijking met januari dit jaar is de prijs van een gemiddeld korfje aan goederen en diensten met 0,7 procent gezakt. Het leven was in februari dus iets goedkoper dan in januari.

• De prijzen dalen, maar niemand weet het

Dat de inflatie op jaarbasis hoog blijft ondanks de lagere energieprijzen, ligt aan de prijzen voor voeding. Voor onze voeding betalen we vandaag gemiddeld 16,12 procent meer dan een jaar geleden. Sommige producten zijn opvallend sterk gestegen in prijs: eieren zijn nu 38,6 procent duurder dan vorig jaar, volle melk 33,5 procent, pizza en quiche 28,6 procent en suiker 27,5 procent.

Ook de afgevlakte gezondheidsindex, die gebruikt wordt om de lonen te indexeren, blijft stijgen. In februari bedroeg die index 125 punten. Als die stijgt tot 125,6 dan wordt de spilindex overschreden. Dat betekent dat in de daarop volgende maanden de ambtenarenlonen en uitkeringen met 2 procent worden opgetrokken.